'Ridesharing': clave para movildad eléctrica

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, los vehículos aportan cerca del 23% de las emisiones de la ciudad. Por ende, la descarbonización de la movilidad es uno de los pilares en el proceso de transición energética.



Desde Uber nos hemos propuesto ser una plataforma cero emisiones en el 2040, avanzando sobre la premisa de tomar acciones como la compensación de emisiones, la innovación en la transición energética y la mitigación del cambio climático.



Actualmente, la app incorpora más de 37.000 vehículos cero emisiones en Canadá, Europa, y Estados Unidos. Una cifra que se cuadruplicó en los últimos 12 meses.



Hoy, no solamente hablamos de realizar recorridos individuales, sino de toda una experiencia que combina tecnología y mayor seguridad para optimizar los trayectos.



Lejos de ser un proceso culminado, esta transformación atiende el reto de la sostenibilidad, siendo los vehículos cero emisiones una de las apuestas urbanas para afrontarlo.



No somos los primeros en anunciarlo, pero sí queremos ser pioneros en hacerlo realidad bajo los mejores estándares del mercado.



De acuerdo con el Observatorio de Movilidad, en Bogotá se realizan alrededor de 18 millones de recorridos diarios; una enorme operación donde el ridesharing puede contribuir a construir una ciudad del futuro, por la optimización en el número de ocupantes y por la posibilidad de hacer cada vez más accesible el uso de vehículos eléctricos en Colombia.



Desde ciudades como Bogotá, debemos acercarnos a modelos más eficientes e inclusivos de movilidad, incluyendo alternativas multimodales que disminuyan el tiempo en tráfico y sean ambientalmente responsables.



Si bien los vehículos eléctricos aún tienen limitada presencia a nivel nacional y su costo es elevado, la tecnología nos permite llevarlos a los usuarios. Desde Uber creemos que este es un trabajo en equipo, por ello, el ridesharing puede impulsar su integración en los mercados y las preferencias de consumo.



Transformar la movilidad de Bogotá y de Colombia en una más verde y sostenible, es un trabajo conjunto entre la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades.



En Uber estamos listos para hacerlo en conjunto, de la mano con el gobierno y otros actores clave que contribuyan a una adecuada regulación, incentivos fiscales y no fiscales y una mejor infraestructura.



La reciente presentación de una flota de vehículos eléctricos dentro de la app, que hemos denominado Comfort Electric, es uno de los pasos en el camino de avanzar en un ecosistema de movilidad competitivo, de cero emisiones, y de oportunidades para todos.



ÁNGELA MENDOZA

Gerente general de Uber en Colombia