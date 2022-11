Salvemos la competitividad tributaria

Mucho se ha discutido durante las últimas semanas sobre los efectos positivos y negativos de la reforma tributaria. Uno de esos efectos resulta de particular importancia para el futuro y la estabilidad macroeconómica del país: la competitividad tributaria de Colombia.

La inversión es la clave para el crecimiento económico de mediano y largo plazo, más aún en el marco de la coyuntura internacional que nos afecta en este momento. Sin inversión no hay crecimiento económico, y sin crecimiento económico, el recaudo disminuye y se va marchitando progresivamente.



Se ha dicho, con mucha razón, que el crecimiento económico es la mejor reforma tributaria. En consecuencia, una reforma que afecte seriamente la inversión terminaría por afectar seriamente el recaudo tributario.



El Gobierno y el Congreso, escuchando la voz de múltiples sectores empresariales, académicos y sociales, han venido realizando ajustes positivos al texto inicial de la reforma, pero aún quedan pendientes algunas tareas importantísimas, sin las cuales, difícilmente se salvaría la competitividad tributaria del país.



Los principales ajustes pendientes podrían ser:



Primero, la tarifa del impuesto a los dividendos no debería ser tan elevada. Si se mantiene en el 20%, sería necesario reducir la tarifa corporativa de renta a la que están sometidas las personas jurídicas. La tarifa nominal combinada que se propone del 48% sería una de las más altas del mundo.



Segundo, debe prestarse particular atención a la figura de la tarifa efectiva de tributación mínima empresarial del 15% sobre las utilidades financieras. A través de este mecanismo, no deberían gravarse utilidades distribuidas que ya fueron gravadas en la sociedad que las distribuye, o utilidades financieras relacionadas con el método de participación, u otras utilidades financieras no realizadas para fines tributarios.



En tercer lugar, el impuesto al patrimonio no debería ser permanente y la tarifa que se plantea debería reducirse. Pocos impuestos ahuyentan de manera tan contundente la inversión y los inversionistas de Colombia. El recaudo derivado de este impuesto es mínimo comparado con el impacto negativo que produce en las inversiones y en los inversionistas.



El cuarto tema se refiere a la regulación de la presencia económica significativa en Colombia de no residentes. Es importante que esta regulación respete los acuerdos de libre comercio suscritos por Colombia y, adicionalmente, es fundamental evitar que el instrumento de presencia significativa termine convirtiéndose en un obstáculo para el comercio internacional de bienes y servicios.



Finalmente, el quinto, es el de la sobreimposición sectorial, particularmente la del sector minero energético. Estructuralmente no conviene la sobrecarga propuesta para un sector que ha sido clave para la estabilidad macroeconómica del país, fuente principal de exportaciones y de ingresos tributarios y no tributarios del Estado.



Muchos otros temas podrían ajustarse, pero por lo menos estos cinco resultan fundamentales para salvar la competitividad tributaria de Colombia.



Juan Guillermo Ruiz

Socio Posse Herrera Ruiz.