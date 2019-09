¿Se viene una baja del dólar vs. el peso colombiano? 

Hacia finales del pasado mes de agosto, el precio del dólar en Colombia alcanzó su máximo registro histórico en instancias de $3.495 y ha sido en esos valores desde donde se habilitó el recorte de las últimas semanas.



Si bien el comportamiento de avance del dólar en el plano local ha tenido como principal fundamento la tensión mundial que ejerce la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que por cierto son los dos mayores importadores de productos colombianos, también es cierto que la tendencial del precio del dólar en el plano local siempre ha estado más alineada al comportamiento de dos de los productos de mayor exportación a nivel mundial para la economía colombiana; tal es el caso del petróleo y el café.



Por lo comentado, entendemos que no es simple coincidencia, que a pesar de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China aún no ha encontrado solución, la baja del dólar en las últimas semanas haya estado alineada a la importante recuperación que hemos visto durante el mismos período para el precio internacional del petróleo y al igual que para el precio del café.



En efecto, en la presente nota queremos compartir con el lector, la siguiente gráfica que reproduce el comportamiento histórico de los últimos 30 años para el precio del dólar en Colombia, en relación la evolución del precio del petróleo.



Como pueden observar, partiendo del piso histórico que alcanzara el precio internacional del petróleo en el año 1998, tras sufrir ocho años de mercado bajista desde el año 1990, se observa que el valor del commodity comienza a recuperar terreno hasta el 2003. Sin embargo, en ese período el dólar en Colombia escala a valores históricos para ese entonces. A pesar de ello, hacia mediados del año 2003 el petróleo consolida su tendencia de recuperación, tomando velocidad alcista y es a partir de entonces donde comenzamos a observar un proceso de fuerte caída del dólar frente al peso, que alcanza su punto más bajo, al mismo tiempo que el petróleo consigue en el año 2008 su máximo histórico de 147 dólares por barril.



Siguiendo la secuencia de comportamiento, observando la gráfica, podemos identificar con claridad, que desde entonces el comportamiento del dólar frente al peso colombiano ha mantenido perfecta correlación y armonía con respecto al comportamiento del precio del petróleo. En efecto, en momento en que el precio del petróleo fue en ascenso, el dólar cedió frente al peso colombiano, en tanto que cuando el precio del petróleo bajó, el dólar ha subido, depreciando la moneda local. Sin embargo, esta relación fue clara hasta comienzos del año 2016, momento en que el petróleo consigue su cotización más deprimida a todo el mercado bajista iniciado justamente ocho años previos.



Ahora, repasando una vez más la gráfica adjunta, desde esos mínimos conseguidos por el petróleo a comienzos del año 2016, la cotización del commodity comenzó un proceso de recuperación, lo que entendemos podría formar parte de un nuevo ciclo alcista, respetando un patrón similar al observado entre los años 1998-2003.



Sin embargo, durante este período de tiempo que va entre el año 2016 y la actualidad, el dólar no logró mantener la correlación de comportamiento frente al petróleo y de esta forma una vez más, al igual que ocurrió entre los años 1998-2003, el dólar escala en Colombia hacia máximos históricos.



Este es un punto relevante, ya que si replicamos el patrón de comportamiento que nos viene mostrando históricamente el petróleo, todo indicaría que hacia los próximos meses, el proceso de recuperación iniciado en el año 2016 podría acentuarse como tendencia alcista principal, al igual que ocurrió a partir del año 2003, y si ello fuera así, creemos posible interpretar que el dólar frente al peso colombiano se encontraría actualmente muy cercano a una zona de techo importante, desde donde una mayor caída de la moneda estadounidense podría habilitarse y de este modo volver a tomar correlación con el accionar del precio del commodity, como la tuvo antes.



Es necesario aclarar que una relación similar del accionar del dólar frente al peso colombiano puede observarse con respecto al comportamiento histórico del precio del café y dicho accionar redunda en la misma conclusión, el dólar podría estar en cercanía de un techo importante frente al peso colombiano, a partir de donde la moneda colombiana comenzaría hacia los próximos meses o bien hacia los próximos años, un proceso de apreciación.



NIVELES A CUIDAR



Como mencionamos anteriormente, el máximo de avance conseguido hasta el momento para la moneda estadounidense ha sido de $3.495 y desde entonces el dólar ha venido recortando posiciones en las últimas semanas.



Desde nuestra lectura analítica, se sugiere colocar toda nuestra atención al soporte de $3.330 y $3290 inicialmente, ya que caídas del dólar debajo de esta zona, darán mayor crédito a nuestra lectura bajista de la moneda estadounidense hacia adelante y ello se terminará de confirmar más tarde con perforaciones bajistas de los precios, más allá de los $3.220-$3.200.



Solamente recuperaciones inmediatas por encima de los $3.400 y/o $3.450, estarán advirtiendo ante la posibilidad de un acceso hacia nuevos máximos para el dólar hacia la zona de $3.500 y $3.550, para recién allí alcanzar el techo de importancia y habilitar luego la baja mayor antes favorecida. Veremos…



Rubén J. Ullúa

​Analista de Mercad Financieros

rjullua@gmail.com