Sector delivery, aliado de micros y pymes

Colombia ha sido siempre un país de micro, pequeñas y medianas empresas que demuestran el espíritu emprendedor que nos caracteriza. Este número aumentó durante la crisis generada por la pandemia, que llevó a muchos a repensar sus finanzas personales y obligó a otros a buscar nuevas formas de sostenimiento.

De acuerdo con el Informe de Dinámica de Creación de Empresas de Confecámaras, se evidencia que el año pasado se crearon 307.679 empresas nuevas en el país. Este documento, que compila la información del Registro Único Empresarial y Social (Rues) de las 57 Cámaras de Comercio del país, arrojó que la creación de microempresas creció 10,6%, la de pequeñas empresas 9,1%, y la de medianas empresas 1,5%.

En lo anterior está condensada toda la formalidad del tejido empresarial del país, pero en el conteo oficial (que incluye la informalidad) las cifras son aún mayores: a cierre de 2021, según cifras de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el país alcanzó los 5.780.623 micronegocios (es decir, con hasta nueve personas en su operación) que generaron $59,4 billones para la economía nacional y, a diciembre, esas compañías sumaban un total de 7.769.303 personas ocupadas.

Todos estos negocios nacientes, especialmente los de pequeño y mediano tamaño, necesitan aliados para hacer mucho más efectiva su operación, sobre todo si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de ellos no tienen acceso a financiación, en eso, plataformas como Rappi son capaces de crear una red de que conecta a estas marcas y negocios con sus usuarios, generando transacciones y mitigando los costos que les implicaría, por ejemplo, contar con una red de comercio electrónico propia, billeteras virtuales, tiendas físicas, empleados, domicilios, etc.

Alianzas que, a su vez, cierran la brecha tecnológica a la que muchas veces se enfrentan los negocios nacientes, pues nuestras diversas verticales, integradas en la plataforma simplifican y entregan lo necesario para crecer y sostenerse. Así, los comerciantes ya no tienen que buscar los clientes por su cuenta, sino que los tienen todos concentrados a tan solo un click.

La tecnología ha permitido la expansión de nuevos negocios y ha logrado que la relación cliente-empresa sea simple y cómoda para los usuarios finales, aún en los momentos de mayor incertidumbre. Un ejemplo que no podemos pasar por alto es que, cuando todos teníamos miedo de salir a la calle, las plataformas de domicilios como Rappi nos permitieron abastecernos de víveres, solicitar domicilios e incluso hacer algunas tareas que antes no podíamos delegar. Existimos para hacer más fácil la vida a la gente, no en vano somos considerados la despensa de Colombia.

En un país mayoritariamente de empresas medianas, pequeñas y micro, la creación de redes y aliados estratégicos es fundamental para seguir creciendo de manera escalonada, apalancándose en las ventajas que ofrece la tecnología y su adopción.

Matías Laks

Gerente General Rappi Colombia.