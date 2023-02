Seguirán naciendo unicornios

En la edad media, el unicornio era visto como un animal fuerte que derrotaba a cualquier bestia por su poder. Tenía poderes curativos y se decía que con su cuerno purificaba las aguas para que otros animales pudieran beber. Con el paso del tiempo, el significado de este animal mitológico ha tomado diferentes connotaciones en diversos contextos, incluyendo el ecosistema startup.

Una empresa ‘unicornio’ es aquella que se relaciona con un alto potencial de desarrollo y crecimiento a largo plazo valorizadas por más de US$1.000 millones, siendo la más fuerte en su segmento. El término se hizo popular entre el 2019 y el 2021 con empresas como Nubank, Rappi y recientemente Habi. Sin embargo, el número de unicornios el año pasado fue mucho menor.



El contexto socioeconómico global ha levantado una ola de incertidumbre que ha impactado el ecosistema startup. La palabra ‘crisis’ y ‘recesión’ resuenan en las conversaciones de muchos emprendedores, en lugar de verbalizar con mayor énfasis la palabra ‘oportunidad’.



Google, eBay, Amazon y Airbnb son tan solo algunas de las compañías que surgieron en medio de una crisis y que han logrado consolidarse como referentes mundiales en sus segmentos. No podemos dejar de lado al gigante latinoamericano Mercado Libre que, pese a los múltiples obstáculos, logró lo que muchos no pudieron: eliminar las barreras para millones de emprendedores. La historia ha demostrado la resiliencia de los grandes líderes que encuentran en los contextos difíciles una oportunidad de crecimiento.



El espíritu emprendedor está siendo puesto a prueba y la capacidad de adaptación que tengan los equipos jugará un papel importante en la supervivencia del negocio. El 2022 estuvo marcado por la caída de las inversiones en el mundo, pero también por el fortalecimiento del mercado latino que, en paralelo, explota todo el potencial del talento humano en proyectos locales e internacionales.



Los CEOs están llamados a continuar la tarea de siempre: romper moldes y adaptarse. Ahora bien, la frugalidad laboral es un concepto que deben tener presente en sus estrategias y que ha jugado un rol fundamental en culturas como la de Amazon: el capital humano es lo más importante para que una compañía pueda escalar y esto no se logra ofreciendo altos salarios como muchos creen.



Desarrollar una cultura extraordinaria requiere que el equipo se crea el sueño y que los colaboradores tengan la oportunidad de construir con planes de stock options, lo cual no revela ninguna novedad pero toma mayor relevancia en el contexto actual. Un capitán no se forma navegando en un mar calmado; asimismo los grandes líderes se enfrentan a crisis, dejan de lado la queja y salen a construir soluciones que reten los esquemas.



No cabe duda de que la fórmula de emprender incluye tiempos difíciles y, por ende, la toma de decisiones difíciles. Si bien era imposible predecir el momento que estamos atravesando, el objetivo sigue siendo uno solo: sobrevivir y crecer para seguir generando oportunidades en la región. Lo cierto es que el anhelado unicornio aún no se extingue.



José Oberto

CEO de AlleyCorp Sur.