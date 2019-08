‘Smart City Business’ Expo Colombia 2019

La realización de la Smart City Expo (SCBCO) en Bogotá, del 17 al 19 de septiembre próximos, además de ser una buena noticia para el país, es una oportunidad para reflexionar, nuevamente, acerca de cómo estamos frente a estos temas.



Es una buena noticia porque el país, y en especial Bogotá, Medellín y Cartagena, se siguen consolidando como lugar de destino de congresos de carácter regional o incluso mundial, lo cual atrae un turismo que consume mucho más que el convencional.

¿CÓMO ESTAMOS?



¿Hemos avanzado en estos temas? Pues la verdad es que no mucho. No me gusta aguar la fiesta, pero lo repito por enésima vez, esa es la labor de los académicos. Ver el vaso medio vacío que los demás no ven o no quieren ver.



En Colombia no hay una sola smart city o ciudad inteligente. El país ha avanzado mucho en temas de conectividad, en temas de e-gov pero todavía nos hace falta mucho para decir que hemos consolidado procesos como para llamar a una ciudad colombiana ‘inteligente’.



Ni siquiera Medellín con todos sus logros en movilidad se merece ese título. Decir que una ciudad es inteligente porque ha logrado centralizar y automatizar los despachos de un sistema integrado de transporte público es ser simplista y ver solo una de las mil aristas posibles del asunto.



Decir que una ciudad es inteligente porque ha logrado conectar 10.000 cámaras para mejorar la seguridad es ser un eunuco mental frente a las potencialidades de la ciencia y la tecnología a la hora de hablar de una smart city. Y si hablamos del Gobierno nacional el asunto está más atrasado.



¿QUÉ ES UNA SMART CITY?

Una ciudad inteligente es un área geográfica o territorio que se caracteriza por el uso intensivo de las tecnologías con el objetivo, de manera general, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de las ciudades bajo los supuestos de la colaboración y la innovación.



Entonces, cuando se habla de gobierno electrónico o e-gov que lo entendemos como gobierno inteligente, estamos hablando de un país que ha permitido a los ciudadanos tener acceso a todas las interacciones con el Estado de manera digital. Y en Colombia estamos bastante lejos de eso en muchas áreas del gobierno. El RUNT no es la plataforma que soñamos.



El proyecto de la Carpeta Digital no ha podido ser implementado. Y muchos de los problemas de corrupción en salud tienen que ver con la falta de implementación de una plataforma para el pago de recobros a la Nación; la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) que reemplazo al Fosyga, hasta ahora no sido lo que anunciaron.



Las notarías aún no funcionan en línea; han avanzado mucho pero aún falta. Ni hablar de lo obsoleto y anacrónico del manejo documental en los juzgados y tribunales del país; entrar a uno de ellos y ver el arrume de carpetas y cajas es un salto al pasado.



UN EJEMPLO

En Valledupar acaba de renacer un escándalo de corrupción en la Secretaría de Hacienda y es que allí hay -lo he dicho antes-, cuatro software diferentes para los manejos de las necesidades de predial, industria y comercio, presupuesto y tesorería, además, con muchas debilidades lo que permite que manos indelicadas manipulen para beneficiar todo un circulo de venalidad que se ha dado.



Y digo renacer porque el mismo lío ya se había dado hace unos pocos años y ningún alcalde subsiguiente hizo algo para resolver eso. O sea, no tienen ni la más remota idea acerca de lo que es una ciudad inteligente.



Vale la pena anotar que los próximos gobiernos tienen una enorme oportunidad de incluir una agenda concreta para avanzar en estos temas.



Una ciudad inteligente utiliza la ciencia y la tecnología para resolver problemas en los sectores de agua y saneamiento básico, en movilidad, en salud, en gobierno, en educación. En fin, en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Una ciudad inteligente es una ciudad que le hace fácil la vida a sus ciudadanos.



La llegada de SCBCO a Colombia, el evento más importante en Latinoamérica en esta temática, es una oportunidad enorme ya que concentrará líderes y especialistas que tienen conocimiento en el desarrollo de ciudades inteligentes, además el marco del SCBCO contará con una amplia agenda académica, donde se darán a conocer y se discutirán las últimas tendencias de las tecnologías, productos, soluciones y proyectos del presente y del futuro.



Es un evento que ha generado, en Brasil y en España, los mayores y más efectivos negocios, alianzas e intercambios, permitiendo actualizar nuestra visión de Smart City y buscando sinergias para el desarrollo de nuestras ciudades.



Ojalá los candidatos que se sientan con opciones de llegar a las alcaldías del país vayan a SCBCO.





Nicola Stornelli García

Analista de tendencias digitales