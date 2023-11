‘Snacks’, ¿parte de una dieta balanceada?

Tener una dieta balanceada es parte esencial de una correcta nutrición. Sin embargo, la mayoría de las dietas que existen en internet y sitios de libre acceso suelen incluir gran cantidad de restricciones que pueden llevar a quien las usa a no disfrutar de lo que come, privándose de gustos ocasionales o, incluso, de platos favoritos.

Un buen ejemplo de esto es el consumo de dulces, postres o snacks cuando se está en una dieta. En estas dietas genéricas que no son elaboradas de acuerdo con necesidades específicas de cada persona, la instrucción que veremos repetida en muchas de ellas es que no podemos consumirlos en ninguna circunstancia. Pero esto no necesariamente debe ser así.

Según el último informe de Snacking Made Right de Mondelez International, 71% de los consumidores manifestó que incluyen un snack en su rutina diaria al menos dos veces al día. Además, comentaron que están buscando otras formas de comer snacks de forma más consciente.

Estos resultados demuestran la importancia de saber elegir snacks, consumirlos de manera consciente, disfrutar el sabor y conocer el aporte nutricional que tienen. Cada vez más personas están buscan optar por snacks que les permitan cumplir con sus metas dietéticas y nutricionales sin tener que ver sus gustos por el dulce u otro producto afectados o censurados.

Para finales del 2022, el 60% había manifestado que, a la hora de la cena, elige un refrigerio con base en snacks ligeros, nutritivos y agradables de sabor a la vez. Esto refleja la importancia de accionar desde dos frentes. Por un lado, están las productoras de confitería, que deberían adecuar sus catálogos de productos para perfeccionar sabor y valor nutricional.

Por otro lado, están los consumidores, quienes poco a poco van asumiendo el concepto de snackeo consciente, que consiste en elegir refrigerios con alimentos que sean nutritivamente relevantes, accesibles para todas las edades, y amigables con sus prácticas de producción. Los beneficios de consumirlos son diversos, nos ayudan a hacer una pausa, a mantener alimentación equilibrada, son una oportunidad para compartir con los demás, entre otras, los snacks sí pueden formar parte de una dieta balanceada. Para incluirlos, es necesario hacerlo de manera consciente y, como con todas las cosas, no hacerlo en exceso.

Una alimentación saludable no implica realizar esfuerzos basados en prohibiciones, ni regímenes estrictos que pueden llegar a generar frustraciones. Se debe construir un equilibrio que nos permita reconocer nuestras necesidades y preferencias en las porciones adecuadas. Por lo tanto, el hecho de ser conscientes debe jugar un papel importante a la hora de alimentarnos, ya que el crear preparaciones con gran variedad de nutrientes nos ayuda a disfrutar cada día, sin hacer sacrificios.

Silvia Sáenz

Nutricionista de Mondelez