Soberanía alimentaria

No hay duda de que al presidente Petro le cabe el país en la cabeza: él improvisa con autoridad sobre todo tipo de políticas públicas, y para todo tiene solución. Su mente es de economista: habla de los ciclos de Kuznet, y del derrumbe del teorema de Walras.

Impresiona. En su economía las únicas fuentes de riqueza son la industria y la agricultura, sin importar que el sector servicios (financiero, turismo, transporte, etc.) sea la principal fuente de empleo en las economías modernas. No es amigo del capital, causante del desastre climático. Al mercado y a la codicia los llama “el frankestein de la humanidad”. Condena a la ecuación consumo = felicidad. Cita filósofos.



La Asamblea de la ONU fue su bautizo en la arena internacional. Fue desafiante e iconoclasta; a los poderosos del mundo los trató de ustedes y de irracionales. Su diatriba condenando la guerra contra las drogas fue demoledora. Satanizó al petróleo y al carbón, “venenos más poderosos que la cocaína”.



En el foro sobre Acción Climática se fue lanza en ristre contra las cumbres anuales sobre cambio climático calificándolas como “un Hollywood que trata de vender la tesis de que el mercado mismo podrá solucionar el problema”. La crisis climática, dijo él, es prueba de que el paradigma económico de que el mercado maximiza el bienestar se derrumbó; la lógica del capital, producir más para consumir más, está llevando a la extinción de la especie humana que ocurrirá en 200 años.



En la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria se fue lanza en ristre contra ese concepto usado desde 1974 para combatir el hambre asegurando la oferta de alimentos. “Tengo problemas con ese concepto, afirmó, es un mundo que por la vía de la libertad del comercio de alimentos se puede alimentar a todo el mundo, pero su resultado ha sido que hay hambre en la humanidad, y crece” ¿Por qué? Porque los precios de mercado están fuera del alcance de millones de personas.



Propuso entonces sustituir el concepto mercantilista de seguridad alimentaria por el de soberanía alimentaria, entendido por él como “el derecho de un país de contar con la capacidad de producir los nutrientes mínimos para su propia población”, y que la ONU “eleve ese concepto a la categoría de derecho mundial”. Dio como ejemplo a Colombia que con 30 millones de hectáreas cultivables sólo cultivamos 6 millones, pero que con la soberanía alimentaria podría aplicar restricciones al comercio (salvaguardias) para ampliar la frontera agrícola y producir alimentos para el consumo interno y para la exportación.



Soberanía alimentaria = autosuficiencia alimentaria ¿Quién podría decirle no a la autosuficiencia? Es un problema de costo/beneficio ¿Aumenta la oferta mundial? La soberanía alimentaria está dentro de su programa de gobierno; en cuatro años veremos qué pudo hacer. Nietzsche decía que él filosofaba a martillazos “soy dinamita” pues su oficio era “derribar ídolos”. Petro es igual, y su oficio es derribar paradigmas. Se equivoca en su diatriba contra el mercado al dejar por fuera de su diagnóstico la intervención del Estado.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio exterior