Subir tasas es impopular pero necesario

Hace algunas semanas la Junta Directiva del Banco de la República realizó su tercera reunión del año y la segunda en la que tomaba decisión de tasas de interés. Al momento de iniciar la reunión, la media de analistas esperaba un incremento de tasas de 150 pb y en los medios se alzaban reclamos de empresarios y autoridades pidiendo ajustes moderados, y ojalá estabilidad en las tasas, el Banco subió 100 pb. ¿Qué produce esta divergencia?, pero más interesante aún ¿Qué esperar hacia adelante?





Para comenzar, el Banco ha incrementado su tasa en 325 pb, un importante ajuste, llevándola al 5,0%. Este proceso ha sido particularmente rápido, iniciando con un ajuste de 25 pb en septiembre del año pasado, pero moviéndose a ajustes mayores en las siguientes reuniones, hasta hacer 100 pb en enero y marzo de este año. Esto como respuesta a la fuerte aceleración de la inflación que en muy poco tiempo pasó de 1,5% a 8,5% y a una actividad económica que se observa todavía robusta y con muy buenos crecimientos.



A los ojos de un analista, estas eran razones más que evidentes de la necesidad de un ajuste importante en las tasas de interés, por ello preveían un incremento de 150 pb. Pero, para los empresarios la preocupación es que incrementos de tasas pueden afectar la recuperación de sus negocios, en especial ahora que están logrando reponerse de un muy difícil 2020. Al tiempo, enfrentan una serie de incrementos en costos y problemas logísticos con los cuellos de botella globales, y desearían no enfrentar un encarecimiento de los recursos.



Resuelta la diferencia en el razonamiento de analistas y empresarios, surge la pregunta de qué esperar hacia adelante. El Banco vuelve a tomar decisiones esta semana y sobre la mesa estará nuevamente un ajuste importante en tasas. Su decisión en marzo fue dividida, con 2 miembros de la Junta abogando por 150 pb de incrementos, y desde entonces, la inflación ha continuado incrementándose y a nivel global se ha comenzado a ver 1) una mayor preocupación por la inflación en varias economías, y 2) un alza sorpresiva de la inflación en muchos países. Por lo que consideramos que entre el abanico de opciones sigue estando el incremento de 150 pb en la tasa, aunque no se puede desconocer la expresa preferencia de varios de los miembros por un ajuste gradual. Al final, lo más importante para destacar es que el Banco seguirá subiendo sus tasas, esperamos, hasta el 8,0%.



Pero, ¿por qué? El Banco necesita enviar un mensaje contundente para evitar que se creen espirales inflacionarios. Si no lo hace, seguramente le tocará a futuro hacer un esfuerzo mucho más marcado en tasas, lo que producirá una afectación mayor en la economía. Ahora bien, controlar la inflación es una muy importante responsabilidad de las autoridades económicas. La alta inflación es el peor impuesto que se le puede aplicar a una sociedad.



Los hogares de menores ingresos tienden usualmente a ser los más afectados y no tienen mecanismos para protegerse del alza en precios.



ALEJANDRO REYES GONZÁLEZ

Economista principal de BBVA