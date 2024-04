‘Superpoderes’ con vigencias futuras

Revuelo. Esa es la palabra que describe la reacción general ocasionada por la publicación del proyecto de decreto que “otorgaba superpoderes” al Presidente en materia presupuestal y en la aprobación de vigencias futuras.



Con sólo dos artículos, el proyecto de reglamentación pretendía, para comenzar, modificar el trámite regulado en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015 para la aprobación de vigencias futuras, reprogramación y traslado presupuestal en los proyectos de inversión de entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva, para agregar la ‘conformidad’ del Presidente de la República como parte del trámite correspondiente.



Así, bajo el proyecto de reglamentación, una vez obtenida la aprobación del DNP se requeriría la venia del Presidente como condición para continuar el trámite de vigencias futuras ante el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) o de las operaciones presupuestales de reprogramación y traslado presupuestal ante la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda.



El proyecto de decreto no establecía criterio alguno que regulara la decisión del Presidente para otorgar o no su conformidad, ni plazo máximo para que se pronunciara, ni la consecuencia de su silencio. Esto llevó a la opinión de que la financiación de proyectos de inversión con vigencias futuras quedaría, sujeta al indeseable poder de veto del mandatario.



El pasado 6 de marzo, mediante Decreto 313 de 2024, se adoptó la modificación al Decreto 1068 de 2015, sustituyendo el superpoder presidencial por la obligación de los jefes de entidad, de informar al Presidente de los ajustes o autorizaciones de vigencias futuras respectivas.



En el Decreto, se regula dicha obligación “para continuar el trámite de estas operaciones presupuestales” ante el Confis o la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda, según corresponda.



La modificación parece entonces mantener la autonomía de las entidades en relación con el trámite de vigencias futuras, desvirtuando la potestad ilimitada y discrecional del Presidente que tanto revuelo causó. Sin embargo, deja abierta una ventana que el mandatario podría aprovechar para influir en el trámite de forma tal que el resultado del mismo responda a su postura política.



Los cambios entre el proyecto de decreto y el Decreto 313 de 2024, apaciguan el aspaviento que ocasionó el primero, pero no despejan del todo la preocupación manifestada por diversos sectores.

El reto para el presidente Petro será entonces ser prudente con la información de los jefes de las entidades de orden nacional, evitando a toda costa que al imponer sus preferencias sobre los principios de anualidad y legalidad del gasto, interfiera con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por dichas entidades o mine las garantías de contratistas y financiadores en el mercado.



La emocionalidad y arbitrariedad en las decisiones presupuestales del Estado podría desplomar la inversión en el país. Esperemos que el revuelo que antecedió la expedición del Decreto 313 de 2024 haya sido suficiente para alertar al Gobierno Nacional al respecto.



PAOLA LARRAHONDO

​Socia de Gómez-Pinzón Abogados