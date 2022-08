¿Tanto alboroto por la energía?

La transición energética es una realidad. Sin embargo, el dilema tiende a excluir un elemento clave para la transición: la energía. El rompecabezas de la energía se compone de dos piezas, la primera es la demanda. Hoy, los colombianos dependemos cerca del 80% del carbón, el petróleo y el gas. La demanda en el país ha crecido entre un 3% y un 5% en los últimos 4 años, llegando a 5,24% en 2021.



A mayor demanda, mayor necesidad de oferta. Sin embargo, a medida que la demanda de energía aumenta, nuestras reservas disminuyen. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estima que las reservas de petróleo y gas alcanzarán para 7,6 y 8 años respectivamente. Que, si bien podría parecer un tiempo suficiente, en la realidad contar con estas reservas limitadas y el incremento permanente de la demanda, suponen un riesgo que podría impactar la vida de todos los colombianos.



Actualmente enfrentamos un incremento de precios considerables en los bienes de la canasta familiar y en la gasolina como consecuencia de la escasez a nivel global, una situación que además podría triplicarse al no producir localmente los hidrocarburos necesarios y tener que pagarlos a precios internacionales. Por ende, la autosuficiencia energética, se convierte entonces en la segunda pieza de este rompecabezas.



Garantizar el acceso confiable y asequible al recurso energético para todos es quizás el reto más grande al que se enfrenta hoy cualquier mandatario. Si bien nuestro país ha avanzado en la diversificación de nuevas fuentes de energía, el futuro energético de la nación aún no está asegurado.



Pensar en un cambio abrupto en nuestras fuentes de energía ha generado un dilema: supone la responsabilidad de proveer energía para prevenir y mitigar el desabastecimiento, y al mismo tiempo avanzar en la mitigación de los riesgos que esta actividad implica. De concretarse un desabastecimiento podría gravemente impactar la estabilidad económica del país y repercutir en el costo de vida de los hogares, especialmente de los más vulnerables.



En un país donde, según el Dane más de 6 millones de colombianos aún cocinan con leña, las decisiones que se tomen también deben garantizar un equilibrio entre abastecer la demanda y garantizar el acceso permanente y eficiente a la energía a un costo asequible a través de las fuentes disponibles en el país.



El petróleo, el gas, el aire, el agua, el sol y el viento no son excluyentes, son recursos que posee el país para el desarrollo de sectores críticos. Por lo tanto, para alcanzar la transición energética debemos hablar de diversidad energética, y entenderlo no cómo la supremacía de una fuente sobre otra, sino como un rompecabezas donde cada pieza -por diferente que sea- se convierte en un elemento fundamental para asegurar un futuro energético para todos.



JORGE DEL CASTILLO PLATA

Managing Director - FTI Colombia