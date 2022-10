Tasa efectiva y límites fiscales

En el marco de la tasa efectiva de tributación (TET), que tanto se analiza en estos días, existen tres (3) cálculos básicos que cada contribuyente realiza individualmente y que los analistas ponderan con cálculos de distinta naturaleza.

El primer cálculo se refiere a la tasa efectiva en materia de impuesto de renta. El segundo a la TET combinada de impuesto de renta más impuesto a los dividendos. Y el tercero es la TET agregada de la sumatoria de todos los impuestos y cargas tributarias que le aplican a un contribuyente.



La TET en definitiva determina la porción de la utilidad financiera que un contribuyente debe destinar al pago de impuestos y cargas tributarias en un período gravable.



La TET también determina la capacidad y la competitividad tributaria del país para atraer inversiones en comparación con la de otros países con los que Colombia compite por la inversión. Cada una de las TET mencionadas reflejan la muy baja competitividad tributaria de Colombia en este momento. La situación, si se aprueba la reforma tributaria en plenarias con el mismo texto aprobado en comisiones, sería aún peor.



La progresividad es sin duda, uno de los principios fundamentales de un sistema tributario. Pero no es el único ni el principal. Los principios fundamentales son la equidad y la justicia tributaria.



La Doctrina tributaria internacional y algunas Jurisprudencias de otros países consideran que el límite a la facultad de imposición del Estado está en la línea del 50% de las utilidades. En Colombia, infortunadamente no se tiene la misma claridad y se consideran admisibles tasas efectivas de tributación superiores al 60% o al 70%.



Plantea la reforma, a instancias de la Ocde, la conveniencia de establecer una tasa efectiva de tributación mínima para las empresas en el 15% de las utilidades. Con algunos ajustes, este es un principio conveniente.



Lo que no se está planteando adecuada y suficientemente es el límite a la facultad impositiva del Estado o la tasa efectiva de tributación máxima. Un sistema tributario auténticamente equitativo requiere progresividad, pero también pisos mínimos de tributación y pisos máximos.



La Jurisprudencia constitucional colombiana ha entendido que la facultad de libre configuración legal del Congreso tiene como límite la ‘totalidad’ o ‘casi totalidad’ de las utilidades, lo que en la práctica equivale a no tener límites.



La lógica constitucional de un sistema tributario verdaderamente equitativo y progresivo debería ser la de tener tasas efectivas de tributación mínimas, con efectiva progresividad, y con tasas efectivas de tributación máxima. Lo demás ahuyenta la inversión, y a los inversionistas, tan necesarios en este momento en Colombia, y al final, termina también por afectar el recaudo.



Nunca se debe olvidar que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico y el crecimiento económico está asociado a los niveles de inversión.



Juan Guillermo Ruíz

Socio Posse Herrera Ruiz