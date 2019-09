Te extrañarán Theresa.

La imagen de Theresa May que quedará para la historia, es su rostro descompuesto por la tristeza, la frustración, la impotencia, y al borde del llanto. La prensa mundial exhibió esa foto en primera página tras el anuncio de su renuncia como primera ministra.



Theresa May se jugó sus restos para resolver el problema que dejó el primer ministro conservador David Cameron para satisfacer a un puñado de nacionalistas de su partido: poner a su pueblo a responder la pregunta: “¿Deberá el Reino Unido continuar siendo miembro de la Unión Europea, o deberá retirarse”? En el resultado del referendo pesaron más la fatiga de seis años de gobierno Cameron, y las mentiras de los pro Brexit.



La mala suerte de May fue haber convocado a elecciones anticipadas pocos meses después de haber tomado las riendas del Reino Unido para terminar el período de Cameron.



La oposición Laborista figuraba muy abajo en las diferentes encuestas, pues su líder Corbyn era visto como el regreso al capitalismo de estado, y al estado providencia. Con las probabilidades a su favor, May apostó a ampliar su mayoría en el Parlamento para reforzar su autoridad en la negociación del divorcio con los Veintisiete de la UE. Los dados le fallaron: perdió la mayoría, se debilitó en su partido, y para gobernar quedó rehén del partido ultra nacionalista DPU de Irlanda del Norte.



El problema del Brexit, es el problema de la cuadratura del círculo.



Los británicos votaron por el Brexit, pero no por el tipo de Brexit. El Parlamento tampoco sabía qué Brexit quería. Se votaron muchas permutaciones: el acuerdo de divorcio firmado por May, revocatoria de la solicitud de divorcio, convocatoria de un nuevo referendo, separación sin acuerdo de divorcio, unión aduanera, TLC como el de la UE con Canadá. Nada obtuvo la mayoría.



En el escenario Brexit, la frontera entre Irlanda del Norte (RU) e Irlanda del Sur (UE), se convierte en frontera entre la Unión Europea y el RU. Había que resolver entonces un problema insoluble: permitir el libre tránsito de bienes y personas por esa frontera (parte de la solución de la guerra religiosa), y al mismo tiempo establecer controles fronterizos (la frontera entre las dos Irlandas es jurídicamente equivalente a la frontera entre la Unión Europea y Ucrania).



La solución de May y los Veintisiete fue mantener al RU dentro de una unión aduanera con la UE hasta el 2021 (libre circulación de bienes dentro la unión), con la esperanza de encontrar para esa fecha una solución al problema de la frontera europea en la isla de Irlanda, más el back-stop, que es la prórroga automática de dicha fecha (sin límite), hasta encontrar una solución.



Los nacionalistas de su partido la acusaron de vendepatria, pues juzgaron que un bak-stop sin término fijo es continuar perteneciendo a la UE, y convocaron un mini congreso para derrocarla.



Más tarde, el Brexit de Theresa May fue derrotado estruendosamente en el Parlamento; pero cuando ella ofreció su cabeza a cambio de que votaran a favor de su Brexit, faltó poco para que pasara en el Parlamento.



Al igual que los Conservadores, lo único que les interesaba a los Laboristas era la cabeza de May, y llevaron al Parlamento a votar la no confianza en su gobierno. Los Conservadores cerraron filas en torno a May, pues unas elecciones anticipadas se convertirían en un nuevo referendo sobre el Brexit.



Al fracasar en el Parlamento el Brexit de May, los Conservadores empezaron a acosarla para que anunciara la fecha de renuncia. Su gabinete se había convertido en otro campo de batalla: treinta y tres ministros renunciaron a causa de su Brexit. Ella ya tan sólo mandaba en su casa.



El mundo no se mueve en línea recta, avanza haciendo cabriolas. El referendo de Cameron derivó en que los Conservadores nacionalistas se tomaron el poder para saltar de la UE sin paracaídas.



Ciento treinta mil miembros de base del partido Conservador (en nombre de 67 millones de británicos), decidieron reemplazar a Theresa May (63), una mujer elegante, introvertida, pragmática, prudente, de maneras finas, hija de pastor, apolínea, que ofreció el mejor Brexit posible, por Boris Johnson (55), un hombre de naturaleza dionisíaca, educado con la élite, charlatán, ampuloso, hijo de diplomático, de lejano origen turco, mentiroso, divorciado y con cuatro hijos.



Boris les ofreció a los británicos reducir impuestos, no pagar a la UE la indemnización de 40 billones de euros negociada por May, y negociar un TLC con Estados Unidos. Su Brexit producirá la posible separación de Escocia del RU, la reducción de negocios con la UE mientras no exista un TLC, largos tiempos de espera en la frontera europea para el ingreso de mercancías, pérdida de influencia en el mundo, una libra esterlina débil, y cambio de cola para ingresar a la UE - la cola la tendrán que compartir con nosotros los colombianos.



Te extrañarán Theresa.



Diego Prieto Uribe

​Experto en Comercio Exterior

diegoprietouribe@gmail.com