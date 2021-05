Tecnología, herramienta de recuperación

Latinoamérica avanza en su recuperación económica tras la coyuntura que se ha vivido en el mundo. Los diferentes sectores han generado nuevas acciones orientadas a la transformación digital para atender los requerimientos en términos de consumo de las diferentes audiencias.



Se vislumbra un 2021 en el que muchas organizaciones deberán tomar decisiones y aplicar acciones para recuperarse tras el impacto del año anterior y asumir los nuevos retos para los próximos meses. En este punto, vale la pena retomar las tres claves que desde la tecnología aportarán a los sectores para su recuperación económica:



1. E-commerce: es tiempo para invertir en canales digitales y en comercio electrónico. Cada día es necesario llegar a más gente, así como conocer las preferencias y gustos de los consumidores. Este punto exige, además, mejorar la experiencia de los usuarios, personalizar la información y destacar los aspectos que son relevantes para el usuario. Adicionalmente, se requiere el desarrollo de recursos que faciliten la cercanía entre las personas y las marcas. Con esta revolución tecnológica, el requerimiento es el contenido personalizado y creado para las personas a las cuales se busca cautivar.



2. Optimizar costos: reducir costos no es sinónimo de invertir en lo más barato. Por el contrario, se requiere que cada inversión esté justificada y con buen retorno en el corto, mediano y largo plazo. En este tiempo muchas organizaciones deberán migrar de las plataformas antiguas a recursos más novedosos y actuales, con usos eficientes, por ejemplo, aprovechar las funcionalidades que ofrecen las plataformas en la nube. Probablemente, se realizará la migración de una herramienta a otra y aunque tome tiempo, habilidades como la flexibilidad y la agilidad por parte del talento serán de gran utilidad.



3. Automatización de procesos: hay empresas en las que aún existen procesos que son manuales y repetitivos, que impiden la evolución en el quehacer de la organización. Es tiempo de renovar y de innovar, hacer procesos eficientes y a bajo costo. Por ejemplo, los procesos de automatización son ganadores, ya que su eficiencia es altísima y reduce tiempo y dinero en la gestión del recurso humano. Este tipo de procesos, lo ponen en práctica reconocidas compañías para acortar los tiempos de entrega de informes, ya que la información está completa en la red; de esta manera, la inversión está orientada al análisis de la información, diseño de estrategias y pasos a seguir, acciones sustentadas en data actualizada. Estas tres herramientas aportarán a organizaciones de diferentes sectores, independiente de su estrategia B2B (business to buusiness) o B2C ( business-to-consumer). Actualmente, todos estamos ‘bombardeados’ de contenido, en casa y saturados de información. Como empresas, debemos pensar en acercar los usuarios a las marcas, motivar a los usuarios a conocer más sobre los mensajes que se están transmitiendo y ofrecer material de utilidad. Es tiempo de marcar la diferencia y valerse de la tecnología para motivar la recuperación económica.



MAIKOL ZUMBADO

Senior Director of Technology en Prodigious LATAM