TLCs, dinamizan la internacionalización

La conmemoración del décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia representa una oportunidad para analizar la alianza histórica que ha unido a ambos países, principalmente en términos económicos y comerciales, así como el impacto de este acuerdo desde una óptica de internacionalización comercial.

A grandes rasgos, los TLC tienen como objetivo primario crear autopistas comerciales que generen nuevas oportunidades de empleo y que ayuden a nuestros clientes a ingresar a nuevos mercados, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias para la exportación e importación de bienes entre países. En el caso colombiano, EE. UU. ha sido el socio comercial por antonomasia, en una relación diplomática que este año celebró su bicentenario y que ha traído consigo enormes beneficios para el desarrollo económico de los países firmantes.



Actualmente, EE. UU. es el principal destino de las exportaciones y el principal inversor de Colombia, con el 17,4% del total de divisas recibidas en casi diez años, por el orden de US$22.033,8 millones.



El TLC brindó estabilidad jurídica a los inversionistas y dio lugar al acceso y la dinamización de productos colombianos en los mercados estadounidenses, impactando positivamente las dinámicas de internacionalización del empresariado del país. Desde la entrada en vigor del TLC en mayo de 2012 hasta la fecha, se han exportado a EE. UU. 797 productos nuevos y más 2.600 empresas colombianas exportaron por primera vez a ese mercado.



Desde FedEx Express hemos identificado que los emprendedores y empresarios encuentran desafíos a la hora de estar a la vanguardia en el aprovechamiento de las oportunidades creadas por estos instrumentos de comercio internacional. Es necesario continuar trabajando en la implementación de medidas de facilitación de comercio, como, por ejemplo, en la simplificación de la experiencia exportadora de empresas, particularmente micro, pequeñas y medianas (MiPymes) en Colombia, apoyándolas en su recuperación y crecimiento, de modo que no se sientan solas al embarcarse en la aventura de llevar sus productos fuera del ámbito nacional.



Como líderes del sector logístico, sabemos de primera mano que exportar no es tarea fácil, motivo por el cual reafirmamos nuestro compromiso de promover y facilitar el intercambio entre empresas colombianas y extranjeras. Seguiremos trabajando día a día para brindar una logística rápida y confiable, así como nuestra experiencia en herramientas digitales, comercio electrónico y los recursos que les permitirán a las empresas acceder a la expansión internacional de sus negocios, a través de nuestra extensa red global que llega a más del 99% del PIB mundial.



Asimismo, teniendo en cuenta el contexto internacional actual, es sumamente importante que desde el sector empresarial se aprovechen las nuevas oportunidades comerciales que han surgido gracias al TLC entre EE. UU. y Colombia, robusteciendo la agenda bilateral y diversificando la canasta exportadora. Hoy, más que nunca, es el momento para avanzar en la consolidación de una integración económica.



Eduardo Berrizbeitia

Country Manager de

FedEx Express en Colombia