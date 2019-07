¿Tolerancia y diversidad? 

El presidente Trump no solo usa amenazas como instrumento de política exterior, sino también lo utiliza en temas cruciales de la política doméstica. Así, ha mencionado que perseguirá y usará la fuerza contra los inmigrantes ilegales en la frontera con México, si los demócratas no pasan leyes propuestas por la administración para limitar y combatir esa inmigración.



El presidente de los EE. UU. le ha explicado a la opinión pública que la inmigración ilegal tiene un alto costo y ha presionado recursos adicionales para atender la crisis fronteriza. Por ahora tanto la mayoría republicana en el Senado, como los demócratas en la Cámara de Representantes, han aprobado recursos adicionales con diferencias en su aplicación. Pero donde no hay acuerdo es en la política de la actual administración, cuyo principal propósito es limitar la inmigración con ejemplos hasta extremos de separación de familias.



Los mitos al respecto de la inmigración contrastan con la realidad académica y analítica de los centros de investigación. Por ejemplo, se menciona que los inmigrantes le cuestan más a la economía de lo que le aportan. Por lo contrario, los investigadores dicen que el costo no supera los US$1.600 por persona por año, mientras que el aporte supera los US$2.000. Pero más aún, los estudios recalcan que muchos inmigrantes no hacen usos de los beneficios a los que tienen derecho, por miedo a ser perseguidos.



Los análisis también demuestran que la inversión en la educación de los hijos de los inmigrantes ilegales representan un enorme aporte a la economía, ya que serán parte de la fuerza laboral a futuro. Fuerza laboral que estaría decreciendo si no fuera por estos inmigrantes y sus generaciones venideras.



Otro argumento de Trump y sus seguidores, es que los inmigrantes representan el 17% de la fuerza laboral y le quitan los trabajos a los ciudadanos americanos. La verdad es que los trabajos que ocupan quienes llegan en circunstancias extremas a los EE. UU., son aquellos que los americanos no están dispuestos a asumir. Y más aún, los horarios en los que trabajan quienes llegan la unión americana en busca de una vida mejor, son mucho mayores y están dispuestos a trabajar en labores peligrosas.



La diversidad aporta a las empresas y a la economía, no solo en el caso de los inmigrantes, sino también ha sido corroborado desde que las mujeres entraron con fuerza al mercado laboral. La participación femenina tiene un gran impacto no solo en el crecimiento de los beneficios de las empresas, sino también en el desarrollo económico de los países. Si las mujeres desempeñaran el mismo rol de los hombres en el mercado laboral, PIB del mundo se incrementaría en US$25 billones en 2025.



Atrás han quedado la tolerancia y la diversidad que fueron los pilares del sueño americano, pero también lo que fueron las bases de la economía más exitosa en los últimos 140 años. Muchos analistas resaltan los indicadores positivos de la economía americana actual, resultado de ajustes estructurales anteriores a este gobierno. Pero pocos, han analizado el costo a mediano y largo plazo de la política migratoria de Trump. La falta de diversidad y tolerancia le costará mucho a la, aún, primera potencia mundial.



Rafael Herz

​ACP. rsherz@hotmail.com