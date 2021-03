Transformación digital, del dicho al hecho

La tecnología, sin duda, fue aliada del mundo en 2020. Según el informe CEO Outlook 2020: Covid-19 de la consultora KPMG, el 80% de las empresas en el mundo adelantaron su transformación digital por la pandemia. En nuestro país, la ANDI afirma que a hoy, 6 de cada 10 empresas tienen un plan digital, esto evidencia el camino recorrido por el sector empresarial.



Pero, ¿qué es la transformación digital? Comparto una definición de la Escuela de Negocios IEBS School, que puede ser el punto de partida: “se trata de las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Reconstruye las dinámicas de las organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente y del futuro. En las empresas es pieza clave en el plan de negocios”.

Aunque pareciera sencillo, en la práctica, las compañías no tienen claro cómo plantear su estrategia de transformación digital, ni mucho menos la conciencia de que ésta debe concebirse a largo plazo y no como una táctica.



En este punto, quiero precisar que cada empresa inicia de manera diferente, no se implementa como un estándar y por el contrario, debe existir una revisión que va desde los procesos internos hasta los sistemas de software.



Ahora bien, un factor clave para el éxito de la estrategia a incorporar es el cambio cultural que debe generarse a todo nivel de la organización.



Sin duda, ante la coyuntura ocasionada por el Covid-19 quedó demostrado que solo las organizaciones más adelantadas en la implementación de proyectos tecnológicos, con altos estándares de seguridad y a través de aliados idóneos, mitigaron pérdidas económicas y reputacionales frente al incremento de ataques cibernéticos y fraudes en trámites y servicios.



Es aquí donde se resalta el papel de las entidades de certificación digital en el país, como Certicámara S.A., que ha contribuido a consolidar planes asociados a las estrategias de transformación digital en entidades públicas y empresas. A manera de resumen, en 2020 esta compañía fue aliada de cerca de 30.000 organizaciones colombianas, a través de herramientas tecnológicas como firmas digitales, biometría por huella, certificados de servidor seguro para proteger los sitios web y correos electrónicos certificados, entre otras, que blindaron la identidad digital y la información electrónica de millones de usuarios y ciudadanos.



En definitiva, si usted es de los que cree que no es necesario apostarle aún a la transformación digital o prefiere postergar los planes en esta materia, lo invito a reflexionar sobre esta afirmación realizada en 2019 por la firma McKinsey & Company para América Latina: “invertir en transformación digital es una cuestión de supervivencia”.



Si no se quiere desaparecer, hay que repensar los negocios y modelos de servicios al ciudadano con el uso eficiente de tecnologías.



Martha Cecilia Moreno M.

Presidenta Ejecutiva de Certicámara S.A.

www.certicamara.com