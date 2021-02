Tres instantáneas de un PDET

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se crearon para implementar algunas medidas que estableció el acuerdo de paz firmado con las Farc.



El 95% del área de cultivos ilícitos en Colombia está en zona PDET. Una de cada tres personas pobres del campo vive en alguno de los 170 municipios PDET.



He identificado algunas visiones del PDET frecuentes en el debate público: que hay que invertir en ellos para cumplir el acuerdo de paz.

Que los municipios PDET son estratégicos porque de su estabilización depende el éxito de la política de seguridad. Otra, la más pragmática, afirma que aún si no existiera el Acuerdo Final, la zona PDET es tan pobre que la lucha contra la pobreza debería focalizarse allí.



Pero hay una visión menos difundida que quiero agregar después de compartir tres “instantáneas” de mi experiencia con el grupo motor del Catatumbo; que es como se les llama a los representantes de la comunidad que identificaron las iniciativas de desarrollo que alimentan los PDET.



INSTANTÁNEA 1: estamos en un taller de cartografía social en el marco del diseño de la hoja de ruta PDET.



Sobre un mapa del Catatumbo el grupo motor dibuja a mano alzada los flujos laborales que ocurren durante la semana entre los municipios de la región.



Contrario a lo que anticiparía una lectura convencional desde la economía espacial, los flujos laborales no tienen por destino a los centros urbanos sino todo lo contrario: una zona rural remota es la que atrae la mayoría de los viajes de trabajo de los habitantes de la región de Catatumbo e incluso de Ocaña y Cúcuta.



Se trata de un mapa único, revelador.



INSTANTÁNEA 2: acaba de someterse a votación del grupo motor la priorización de diez temáticas del PDET. Empezamos a leer las cinco más votadas mientras el equipo aplaude: proyectos para conectar territorios, proyectos productivos, servicios sociales, cuidado ambiental y asociatividad.



INSTANTÁNEA 3: un miembro del grupo motor me pregunta qué significa eso de paz con legalidad. Me dice que le preocupa una cosa:



“Los jóvenes que lograron salir de aquí porque sus padres les pagaron sus estudios con la plata de la coca son legales o ilegales? ¿A quién incluye la paz con legalidad?”.

El grupo motor son los “buscadores” que distingue William Easterly. Contrario a los “planeadores” que lanzan políticas al aire, los buscadores recorren palmo a palmo el territorio descubriendo oportunidades o conectando mercados y personas.



La visión que quiero sumar es que los PDET son invaluables porque constituyen la voz de nuestra más vívida cantera de buscadores del desarrollo.





Roberto Angulo

Socio Fundador de Inclusión SAS

rangulo@inclusionsas.com