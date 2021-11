Uber, 8 años en el país: íes y sus puntos

Irrepetible, innovadora, incluyente y hasta un poco irreverente, son palabras que vienen a la mente al pensar en Uber, una app que este 2021 cumple 8 años de estar disponible en Colombia, y que ha revolucionado la forma como las personas se mueven por las ciudades del mundo.

Uber fue pionera en facilitar la movilidad de las personas de un punto a otro con sólo tocar un botón. Hoy nos parece común, pero hace 12 años era un concepto disruptivo e irrepetible en movilidad colaborativa.

La innovación es su ADN, la que la mantiene vigente y a la vanguardia. Fue lo que le permitió salir adelante en una pandemia en la que lo correcto era pedirle a las personas que se quedaran en casa, por el bien de todos. A través de procesos innovadores, durante el último año y medio, la app en Colombia triplicó su portafolio de opciones para suplir una mayor variedad de necesidades. Con tecnología desarrolló funcionalidades de seguridad para proteger a arrendadores y usuarios, y se movilizó para apoyar al gobierno nacional en sus esfuerzos de vacunación contra la covid-19.

Este período ha acelerado la adopción tecnológica. Uber tiene la fortuna y la responsabilidad de conectar la tecnología con la cotidianidad de las calles, con la magia de las interacciones humanas. Y parte de esa responsabilidad es democratizar el acceso a la app. Para lograrlo, hemos habilitado opciones de bajo costo en horas valle y en ciertas zonas, hemos incluido motos y bicicletas para realizar entregas con Uber Flash, desarrollamos alternativas exclusivas para mujeres arrendadoras, y lanzamos Uber Taxi en alianza con Tax Express para que los usuarios tengan más opciones en la plataforma y para que los taxistas también se beneficien de la tecnología. Y ahí no paramos, porque la inclusión es parte fundamental de nuestro rol en las ciudades.

Siempre he creído, y más ahora que he vivido de cerca lo que es ser parte de una empresa como Uber, que la disrupción no se logra sin un poco de irreverencia. Uno no cambia el status quo sin antes levantar un poco de polvo e incluso de causar incomodidad a actores incumbentes de un ecosistema. Y aunque esa no es nunca la intención, es algo necesario en cualquier proceso de innovación.

Uber llegó para quedarse, ha hecho parte del día a día de más de 6 millones de personas en Colombia, ha facilitado más de 350 millones de trayectos en el país, y lo que más me enorgullece, le ha dado oportunidades económicas a más de 600.000 personas. Confío en que la historia nos dará la razón, y en que Colombia pronto dará un paso decidido hacia una normativa moderna que refleje la realidad de las cosas buenas que ocurren en la calle.

Seguiremos con el mismo compromiso para aportar a la inclusión, la innovación, la recuperación económica del país y la sostenibilidad de cada trayecto en la app. Vamos por mucho más. #FelizCumpleUber

Marcela Torres Córdoba

Gerente general de Uber en Colombia