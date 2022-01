Un impulso a las finanzas abiertas

Un sistema de finanzas abiertas es aquel con el potencial de poner en práctica el derecho del consumidor a la autodeterminación informativa. A devolverle, y esto no es poca cosa, el control de sus datos financieros.

A través de este, el cliente de una institución financiera puede acceder a ofertas más competitivas de otras entidades. Al dar su autorización explícita, permite que los datos financieros personales más relevantes como el historial crediticio se compartan con otra institución de su elección, para que pueda aprovechar la mejor oferta. Así, los consumidores gozan de más y mejores opciones, mientras las instituciones financieras innovan para ser más competitivas.



Desde la portabilidad de los datos financieros (como funciona hoy con las líneas celulares), hasta el acceso a una amplia gama de servicios, por gracia de la interoperabilidad de datos entre todos los actores del sistema, las finanzas abiertas constituyen un hito definitivo hacia el empoderamiento del consumidor y la humanización y modernización del sector financiero.



Por ello, son buenas noticias en forma de un proyecto de decreto las que llegan desde la Unidad de Regulación Financiera. Luego de meses de estudio de mejores prácticas internacionales, mesas de trabajo y consultas con expertos y actores relevantes del mercado, el país contará por fin con lo que será un primer instrumento, necesario para llevar al sector financiero a un nuevo escenario de innovación: la primera regulación de las finanzas abiertas en Colombia.



En particular, y según el borrador, destaca el propósito de construir una vía legal más clara para que las entidades financieras avancen con la oferta de productos y servicios financieros en los denominados marketplaces (o plataformas tecnológicas donde el consumidor tiene acceso a productos de diferentes proveedores), así como en la oferta tecnológica y de servicios no financieros derivados de esa interacción. También es importante la introducción a nivel normativo del esquema de iniciación de pagos, como uno de los casos de uso de las finanzas abiertas.



Ahora, que el regulador haya optado por un modelo voluntario y no mandatorio de banca abierta, siendo este último el preferido internacionalmente, no debería disminuir el optimismo.



No obstante, y con la motivación de que el esfuerzo del regulador no se quede en el anhelo, es deseable que temas claves como la estandarización de APIs, establecimiento de reglas básicas para la transmisión y portabilidad de los datos, garantías de acceso a actores financieros y no financieros y, sobre todo, inclusión de estímulos concretos para contrarrestar esa voluntariedad, sean considerados de cara a la versión definitiva.



En últimas, la promoción de la competencia y un sistema financiero que comprometa a sus jugadores con una agenda de innovación y ponga siempre al consumidor como centro, han de ser propósitos para mantener y emular por parte del nuevo gobierno. En finanzas abiertas es fundamental persistir y mantener la senda.



CATALINA BRETÓN

Gerente general de NU Colombia.