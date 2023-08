Un manual para conversar de equidad

Celebro que las discusiones sobre equidad de género en el mundo corporativo estén trascendiendo las conversaciones de mujeres. Celebro que haya hombres participando de éstas y conscientes de sus sesgos. Sin embargo, a pesar de los avances que hay detrás del surgimiento de estos espacios, estos también develan un el trecho que aún falta. En estos párrafos quisiera dar cuatro pautas para entrar a esta discusión y sobrevivir en el intento. Si bien esta columna está dirigida a los hombres, también son notas para mí misma y otras mujeres que queremos ser parte de este debate.



La primera pauta es que nadie debe pararse a hablar de diversidad sin revisar sus propios sesgos. La discusión sobre diversidad e inclusión avanza todos los días y los humanos tenemos la tendencia de aferrarnos a lo que conocemos y a las herramientas heurísticas que nos permiten conocer el mundo. La forma fácil es responder alguno de los muchos cuestionarios que hay en las redes. La difícil, pero más profunda, es leer sobre el tema, hablar con personas expertas y hacer preguntas de lo que no entienda. Sobre todo, no caiga en la tentación de pensar que tener hijas, mamá o esposa los hace expertos en género.



La segunda pauta es que revise de qué manera los comportamientos machistas lo afectan a usted. El machismo no solo azota a las mujeres y puede estar afectando su desempeño laboral. Por ejemplo, la inhabilidad de conectarse con el mundo emocional está afectando a muchos líderes hombres que nunca aprendieron a reconocer lo que sentían y eso se lo debemos al machismo. Hablar de género no es un favor que le está haciendo a las mujeres, es un paso para iniciar una transformación que lo afecta a usted. Converse también desde esta óptica.



La tercera pauta es que aprenda de economía del cuidado. No tiene que ser experto, pero lea sobre el tema y revise estadísticas sobre el trabajo, casi siempre no remunerado, relacionado con el cuidado del hogar y de los demás. Revise con honestidad qué tanto participa en estas tareas y no celebre las tareas sencillas que usted hace ocasionalmente. Honre el trabajo de cuidado que hacen personas a su alrededor. Hacer asados el domingo no vale por cocinar regularmente y asistir al colegio de sus hijos a las entregas de notas, tampoco cuenta por crianza activa.



Finalmente, no espere que lo inviten a hablar de género para hablar de inclusión. Use los espacios que tiene disponibles para poner la discusión sobre la mesa. Detrás del debate sobre competitividad, hay uno sobre cuidado. Detrás de los retos de talento humano, hay varios relacionados con la inclusión. Detrás de una conversación sobre estrategia, hay otra sobre quiénes participan en las decisiones. Aproveche para ampliar esta conversación que seguramente lo va a beneficiar.

CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

​Decana Escuela de Administración

Universidad Eafit