Un profesional, para la nueva dinámica

En el marco del panorama actual, pandémico y en crisis económica y social, donde las empresas y el orden social se ven impactados por múltiples variables, difíciles de interpretar o monitorear, sumado al comportamiento de modelos de negocios disruptivos y a la aparición de nuevas organizaciones sociales, hablamos de un entorno altamente dinámico que exige la aplicación de componentes tecnológicos de avanzada con la intención de prosperar en la incertidumbre y, además, apropiar capacidades directivas y relacionales.



En este escenario surgen la creatividad y la originalidad como estrategia clave para atender a la exigencia de este horizonte económico.

Observamos, entonces, un mundo altamente eficiente que busca profesionales con mentalidad creativa, flexibles al cambio, dispuestos a exhibir sus competencias en prácticas novedosas, como: mitigación al cambio climático, energías renovables, chatbots e internet de las cosas, sustentabilidad energética y smart grids.



Según Andrés Barrios “la medición rutinaria del comportamiento físico-químico del cuerpo, conocido como Quantified Self, la modificación corporal y los ‘Biohackers’, además de formas de organización local como los Smart Mobs y de nivel regional y global, como las Smart Cities; en adición del reconocimiento de nuevas formas de organización social, motivados en desarrollos de última generación en los campos de inteligencia artificial, robotización y digitalización masiva”.



Hace cuatro años el World Economic Forum mostraba que “el 65% de los niños que están en las escuelas ocuparán cargos que aún no existen”, esto implica que estos niños ya crecieron y los cargos que en su momento no existían, hoy existen, y se desarrollan a un ritmo acelerado, por lo tanto, los niños de esa época, jóvenes hoy en día, necesitan esta nueva formación universitaria.



Al respecto, el país a través de MINTIC dinamiza el desarrollo de la cultura digital para que la fuerza laboral pueda asumir de forma adecuada el proceso de transformación digital como la formación de los docentes en ‘Programación para Niños y Niñas’, el programa ‘Por TIC Mujer’, entre otros.



Concretamente, la Universidad Sergio Arboleda desarrolló la carrera universitaria en Innovación y Tecnología Económica - ITE. Este pregrado de alto nivel es único en el país, fue estructurado bajo la metodología combinada virtual y presencial remota asistida por plataformas digitales (PRA), Su objetivo es facilitar el acceso a los estudiantes independientemente del lugar en donde estén, al contar con directivos de plataformas tecnológicas de prestigio que, con base en su experiencia, les permiten crear un plan de estudios cuyos resultados de aprendizaje se explican por la capacidad de combinar diversas tecnologías como blockchain e inteligencia artificial, técnicas de analítica avanzada, y, sobre todo, una clara actitud al diálogo y a la generación de ideas innovadoras para resolver problemas de carácter socioeconómico.



Carlos Eduardo Meneses E

Vicedecano Escuela de Economía Founder Innovación y Tecnología Económica