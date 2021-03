Una CAN fortalecida

Para Colombia, la Comunidad Andina (CAN) es una prioridad. En los últimos años este bloque ha sido el 5º destino de nuestras exportaciones totales, y el principal mercado para las manufacturas generadoras de empleo formal y valor agregado.



En julio de 2020 asumimos su Presidencia Pro Témpore en medio de una pandemia inédita. Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, nos comprometimos a unir esfuerzos para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, y de la crisis económica y social que ha afectado a América Latina más que a otras regiones.

En la reunión del Sistema Andino de Integración (SAI) del 25 de marzo, todas sus instituciones ratificaron su compromiso con el proceso andino y con el papel decidido de la CAN para apoyar a los países miembros en la pandemia.



Desde el Parlamento y el Tribunal, los consejos de ministros, la CAF y el FLAR –instituciones financieras nacidas en la CAN–, hasta el organismo técnico de salud, la Universidad Andina y los foros del sector privado y sociedad civil, la visión unánime es la importancia del mercado regional, las inversiones transnacionales y la agenda andina de desarrollo social para la recuperación de nuestros países.



Pero más allá de esto, hay coincidencia en que la CAN apoye una reactivación con visión de sostenibilidad, resiliencia y equidad. Por eso, durante la pandemia aprobamos la Carta Ambiental Andina propuesta por Colombia, primer instrumento de este tipo en el mecanismo. Fortalecimos la cooperación en materia de atención de desastres.



Así mismo, se impulsan los mercados agropecuarios y las cadenas de valor con énfasis en las pymes, para apoyar a las economías rurales y el empleo formal, esenciales en medio de la crisis. Avanzamos en la transformación digital y en la implementación del fin de roaming internacional entre países CAN a partir del 1º de enero de 2022.



Gracias a una decisión adoptada en noviembre pasado, se fortaleció la autonomía de la Universidad Simón Bolívar y sus plataformas tecnológicas, para que continúe formando profesionales comprometidos con la integración y el desarrollo.



En diciembre tuvimos el primer Foro de la Mesa de Pueblos Afroandinos para promover la agenda de derechos e inclusión. Y estamos negociando decisiones para mejorar las condiciones de la migración en el bloque, y para el empoderamiento de la mujer.



Tenemos el reto de recuperar los avances sociales perdidos durante la pandemia. Y de generar el empleo y el crecimiento que sustentan nuestro desarrollo. Objetivos en los que destacamos la articulación con el sector privado y la sociedad civil.



La coyuntura es una oportunidad para que la CAN fortalezca y vigorice la acción de sus órganos e instituciones en beneficio de los ciudadanos. En la pospandemia, la complementariedad y la cooperación entre los países cobra aún más relevancia para superar los desafíos comunes que enfrentamos.





Claudia Blum

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia