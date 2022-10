Una reforma análoga

Colombia y los países de América Latina llevan años buscando mejorar su competitividad y disminuir la pobreza a partir del uso de nuevas tecnologías. La atracción de inversión extranjera, y la dinamización de la economía digital son esenciales para sobrevivir en el mundo pospandémico. Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro parece del siglo XIX, castiga la innovación y los servicios que se prestan desde el ecosistema digital.

En temas regulatorios y tributarios, cuando un país se adelanta a los estándares internacionales, suele hacerlo afectando las condiciones del ecosistema, por ello, se crearon los Sandbox regulatorios, y en el caso de impuestos se habla de los consensos, como es el caso de la Ocde, para las Big Tech.



La Ocde en conjunto con 135 países busca llegar a una solución multilateral y armónica, con beneficios para los estados en términos tributarios, pero también con estabilidad para las empresas. Se espera que para finales del 2023 se tengan estos lineamientos definidos, en lo que se denomina la estrategia BEPS, que tendrá como resultado la eliminación de todos los impuestos existentes sobre los servicios digitales para dar paso a la aplicación del estándar que se genere a partir del consenso.



Avanzar en la vía de la reforma en Colombia no solo hará que incumplamos en el 2024 con las empresas que no están en el pilar 1, sino que tengamos que desmontar impuestos con trámites administrativos y engorrosos, en los que se habrán invertido recursos.



Un tema adicional, es la definición de Presencia económica significativa en el país, bien sea por utilizar un sitio web con el dominio .co, o por el despliegue de productos y servicios en 300.000 usuarios colombianos visibilizando precio o permitiendo pagos electrónicos.



La reforma, incluso, parte de la premisa que, al adquirir productos o servicios con una cantidad determinada, las empresas vendedoras deben tributar en el país. Se generan preguntas, como qué pasará con las Apps que se adquieren a través de los dispositivos móviles, o los servicios que se pagan bajo demanda en una transacción internacional, esto podría terminar en que Colombia sea bloqueado en las tiendas virtuales limitando el acceso a los ciudadanos y a las empresas a soluciones de carácter global.



Algunos países en el pasado han adoptado medidas unilaterales en el tema impositivo a plataformas digitales, Francia e India, lo hicieron, lo que conllevo a una retaliación por parte de los Estados unidos, incluso en estos países el impuesto a servicios digitales era solo del 3%, comparado con 5% propuesto por la reforma tributaria.



Además, los impuestos que se cobraran a las importaciones de productos a través de e commerce con valor inferior a U$200, perjudica a los ciudadanos a los que les encarece el acceso a los productos que no se producen en el país.



Víctor Muñoz

Ex Secretario General Presidencia de Colombia