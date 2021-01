Urge financiar emprendimientos nuevos

Más del 70% de los emprendimientos nacientes en latinoamérica necesitan de fuentes de financiación para superar su primer año de vida.



Lastimosamente en los primeros 12 meses los emprendimientos son dejados a su suerte como en un filtro natural inventado por los gobiernos, la banca tradicional y fintechs posicionadas.

Cabe resaltar que algunos gobiernos en la región están redoblando esfuerzos en apoyar programas de aceleración, hacer acompañamientos específicos, eventos, e incluso entregan beneficios para los emprendedores.



Cada vez son más los talentos, crecen iniciativas en diferentes aspectos, se construyen nuevos modelos de negocio, nacen plataformas disruptivas, e iniciativas de movimiento económico que en el futuro engrosarían la fuente del aparato productivo de las regiones.



Estos apoyos en la gran mayoría de los casos llegan hasta el capital inteligente necesario para el fortalecimiento de los negocios pero la inversión en etapa temprana sigue quedándose corta o nula por la falta de una estructura de capital de riesgo y una debida formulación y legislación que facilite el irrigue de recursos públicos y privados al ecosistema.



Es importante saber segmentar los modelos de negocios nacientes, pues son más los de alcance local que las iniciativas de escalabilidad e impacto regional o global, en ambos casos al nacer requieren fondeo y necesitan del recurso para crecer.



Es inaceptable entender cómo obligamos a las empresas a luchar por subsistir financiándose con recursos propios, de familiares o amigos hasta llegar a los 12 meses y que los modelos escalables lastimosamente no encuentren las oportunidades necesarias para acelerar su crecimiento y robustecer sus modelos en sus países, viéndose obligados a buscar inversión por fuera, entregando los beneficios de desarrollo económico y social, resultado del ejercicio positivo en el extranjero.



Quienes participamos del ecosistema fintech, hemos decidido liderar el proceso de inclusión financiera y bancarización en etapa muy temprana, pero venimos librando una incansable batalla con el desconocimiento cultural en términos de inversión y el eficiente reconocimiento de oportunidades, tanto del sector público como del privado.



Sabemos que con urgencia necesitamos dinamizar este tipo de inversiones, generar campañas de aceptación y concientización dirigida a fondos e inversionistas para enfocar su apetito de riesgo en el ecosistema.



Debe existir un equilibrio entre el ecosistema y una industria sólida de capital de riesgo que pueda apalancar el crecimiento del mismo.



Los Rappis, Ubers y Netflix no se construyeron tan solo con buenas intenciones y acompañamiento inteligente, tampoco con financiación cuando ya fueron estables, hubo unos cuantos locos que entendieron el potencial y apoyaron en el momento indicado, porque el capital es indispensable en el momento del emprendedor no del inversionista y si como ecosistema no contamos con este capital continuaremos condenando a empresas a su muerte en el primer año o a la fuga de potentes modelos al exterior.



Alexis Aronategui Herrera

CEO-founder AM Group