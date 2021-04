Vacunación para el futuro

Con motivo de la conmemoración de la décimo novena Semana de Vacunación de las Américas que termina este 30 de abril bajo el lema “Las Vacunas nos acercan”, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamado a fomentar el acceso a la vacunación y destaca la importancia de los programas nacionales de inmunización de las Américas.

Desde MSD nos unimos a esta iniciativa y destacamos la contribución de la inmunización como una de las medidas más costo-eficientes en salud en el mundo y en el país.



Esto, teniendo en cuenta el actual contexto, cuando la cobertura de vacunación pasó de 95% a 75% en el 20202, en medio de los grandes esfuerzos del gobierno para preservar las tasas de vacunación en un escenario tan difícil como la pandemia de Covid-19.



Colombia cuenta con una amplia experiencia en vacunación gracias al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que tiene como objetivo la eliminación, erradicación y control de las enfermedades inmunoprevenibles, e incluye un esquema de 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación como estrategia de salud pública es fundamental para lograr importantes prioridades como la prevención oportuna de enfermedades; de acuerdo con la OMS, las vacunas evitan entre dos a tres millones de muertes al año al proporcionar protección contra enfermedades como el sarampión, neumonía y rotavirus, entre otras.



En las Américas, gracias a la introducción de algunas vacunas en los esquemas de inmunización, se logró la eliminación de 6 enfermedades como la poliomielitis, sarampión, rubeola, tétanos neonatal, así como el control de la difteria y tos ferina5.



Además del impacto positivo en la salud de la población, la vacunación tiene un efecto socioeconómico importante, ya que contribuye a la disminución de los costos directos (por tratamientos agudos, visitas médicas, hospitalizaciones, etc.) e indirectos (por disminución de la productividad, muerte prematura, ausentismo laboral y escolar, discapacidad, etc.) provocados por las enfermedades prevenibles; y contribuye a aumentar la esperanza de vida, educación, capacitación y productividad laboral en la población.



Debemos trabajar más para aumentar la cobertura de la vacunación en nuestro país, en el marco propuesto por la OPS con relación a promover la equidad y el acceso a la vacunación y a la vacunación no solamente de los niños, sino de las familias.



A esto se suma continuar fortaleciendo en la ciudadanía la confianza en la seguridad y la eficacia de las vacunas y lo más importante: comprender que vacunar es proteger a nuestros hijos para el futuro y que el acceso a la inmunización es crucial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de la pobreza y la cobertura sanitaria universal.



Cristiano Gomes

Gerente General de MSD (Cluster Colombia y Ecuador)