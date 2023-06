WiFi, dos sílabas que te hacen feliz

El WiFi es una tecnología que llegó y se quedó; es cómoda, fácil de desplegar y está disponible en casi todas partes. El día de las telecomunicaciones fue un día para celebrar que nunca había sido tan simple conectarnos. De hecho, el 94% de las personas marcan este avance como parte del equipamiento más importante en su día a día.

Esta invención no siempre se llamó Wi-Fi, tuvo también distintos apelativos previos como FlankSpeed, WaveLAN, DragonFly, WRCA e IEEE 802.11B y finalmente se llamó WiFi, que entre otras no tiene un significado particular, pero su logo por el que lo reconocemos sí está inspirado en el Ying y el Yang, con el fin de que la gente asociara el sistema WiFi a la “interoperabilidad de la tecnología inalámbrica”.



También, cabe destacar que fue una mujer, Hedy Lamarr (actriz de cine e inventora Austriaca), junto a George Antheil (pianista y compositor Estadounidense) quienes idearon la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia y precursora en 1997 del primer estándar de conexión WiFi lo que también se conoce como estándar IEEE 802.11.



Y aunque podríamos resaltar las ventajas de velocidad que trae conectar nuestros dispositivos a través de un cable físico Ethernet, lo cierto es que la conexión inalámbrica de WiFi sigue resultando cómoda y popular.



A hoy, el número de usuarios de Internet en el mundo alcanza a los 5.160 millones de usuarios, lo que representa un 64,4% de la población mundial, y crecido anualmente un 1,9% gracias a los nuevos hábitos de consumo consolidados desde la pandemia. Y en Colombia específicamente a inicios de 2023 el número de usuarios conectados a Internet llegó a 39,3 millones de usuarios.



Ante este crecimiento vale la pena hacer un llamado a la seguridad. Esto porque los piratas informáticos pueden aprovecharse de la conectividad WiFi para robar información o comprometer nuestros equipos de alguna manera.



No es un secreto que el nuevo preciado “botín” en la era de la Sociedad de la Información, son nuestros datos personales. Y, por lo anterior, hay que dejar de entender, erróneamente, las conexiones públicas como “Internet gratis”, pues son más bien conexiones con consecuencias pasivas insospechadas o inclusive utilizar dicha conexión como trampolín para atacar a otros.



Wi-Fi 6e y es actual generación de Wi-Fi basada en tecnología 802.11ax, un estándar con más capacidades que permitirá, entre otras cosas, menos interrupciones, más velocidad, menor consumo energético, mejor rendimiento y mejor seguridad cuando navegamos por Internet y por ello es posible que hoy en lugar de preguntar por “Wi-Fi gratis” preguntemos si tienen Wi-Fi 6e gratis.



RUBÉN CASTRILLÓN

Gerente Servicios de Plataformas Sond Colombia.