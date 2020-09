¿Y la reactivación económica cómo?

Todos hemos leído análisis, soluciones y propuestas desde una perspectiva macroeconómica, las cuales nos hablan de una apertura de segmentos económicos, inversiones, financiamiento, alivios tributarios, entre otros. Sin embargo, si llegaste a este artículo debes saber que no quiero responder esta pregunta desde esa perspectiva, sino quiero que la pensemos desde el nivel más básico de la economía colombiana: La operación de nuestras Pymes.

La economía colombiana se compone casi un 90% de la productividad de pequeñas y medianas empresas, las cuales se han visto seriamente afectadas durante la cuarentena. Por eso, es necesario pensar cómo cambiar la forma en que trabajan y funcionan estos negocios que van desde la tienda de la esquina hasta el ferretero que se enfrenta en precios y servicio a las grandes superficies, y por tanto no pueden hacer grandes inversiones.



Entonces, con todo lo dicho... ¿y la reactivación de las empresas cómo? La clave estará en la optimización y automatización de sus procesos, es decir, aumentar su productividad. Sé que estos términos no son ampliamente conocidos por las Pymes; no obstante, compañías que crean soluciones empresariales, la banca y el estado deben empezar a direccionar esfuerzos en simplificar el acceso a la tecnología que facilite la gestión de estos negocios.



Ser más productivos a este nivel significa reducir el tiempo dedicado a tareas operativas, como llevar cuentas, hacer inventarios, gestionar los gastos, entre otros. Así que el uso de la tecnología en este nivel pasa por demostrar a estos empresarios que el cuaderno y el papel ya no son suficientes para llevar bien sus cuentas. ¿En un cuaderno se puede determinar si la ganancia de un determinado producto es suficiente? ¿Se puede reducir inventarios de productos que no están rotando? ¿Estamos perdiendo dinero con productos que no se venden? ¿Podemos mejorar el flujo de caja? Esas preguntas con intuición y una hoja de papel no se responden.



Por otro lado, también hay que pensar el estado de formalización de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. La crisis actual nos enseñó que la informalidad no es un buen negocio en épocas de crisis. Miles de negocios no pudieron acceder a las ayudas institucionales o las opciones de la banca por no contar ni siquiera con la matrícula mercantil. Así que, es necesario empezar con la pedagogía suficiente para demostrar que la formalización es un buen negocio y que se puede hacer más fácil de lo que se cree gracias al Régimen Simple de Tributación.



Ahora sí, para terminar... respondamos juntos. ¿Y la reactivación cómo? Con tecnología de fácil acceso para transformar los pequeños procesos de las Pymes, además de aportar valor y simplificar la formalización. Reactivar es una tarea de todos que nos desafía a pensar el ecosistema empresarial de otra forma, de enseñar que se puede llevar de otra manera y hay que hacerlo pronto. Que ojalá esta crisis nos lleva a dar un paso adelante en el camino de educar y mejorar nuestras pequeñas y medianas empresas en favor de la economía y el empleo.



Juan Suárez

CEO de Q.enta