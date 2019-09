El termómetro del mercado accionario

Un tipo de medición del estado general de un mercado accionario es la utilización de los índices de precios de las acciones. La Bolsa de Valores de Colombia [BVC]dice que este índice, “es un indicador (número) de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las cotizaciones (precios) de los títulos (acciones en este caso) más representativos”.



Difiero levemente con la definición dada por la BVC pues, si bien se mide el estado de todo un mercado en función de los precios de las acciones con un indicador o índice, no es la evolución del mercado lo que se mide sino el estado de este en un momento determinado. La evolución del mercado se mide al comparar lo valores de estos índices a través del tiempo.



Pensemos que este índice es un termómetro de la actividad de un cuerpo humano. Al usar un termómetro no estaremos midiendo la temperatura en todo el cuerpo del paciente, sino únicamente en aquellos sitios que de mejor forma nos indican su temperatura. Puede ser en la axila, bajo la lengua u otro lugar del cuerpo humano y, dependiendo de esa medición selectiva, se podrá deducir qué temperatura tiene el paciente y, por ende, se puede analizar si esta ha venido subiendo o bajando respecto de las lecturas de días anteriores.



En la BVC se calculan varios índices que, entre otras cosas, le permiten al observador tener una idea de la condición de los mercados con un vistazo rápido dado por cada uno de los índices. Sin entrar en demasiados detalles, el índice más usado en Colombia para efectos del mercado accionario es el Índice de Precios COLCAP (Colombia - Capitalización). Este índice mide el estado del mercado haciéndole seguimiento a las transacciones y precios de las veinte acciones más “representativas” del mercado, pero es un índice de precios “del mercado”. Se pondera la importancia de cada una de estas veinte acciones de la muestra o canasta de acuerdo a la “capitalización de mercado” que tenga cada una de estas empresas.



La capitalización de mercado es el resultado de multiplicar la cantidad de acciones en circulación por el precio de bolsa de cada una de ellas. Cabe anotar que se ajusta el número de acciones en circulación al descontar las acciones que realmente no están en circulación y que son aquellas que pertenecen al controlante de la empresa.



Debido a esta ponderación con la que se calcula el COLCAP, se representa de manera importante todo el mercado, pues las pequeñas ponderaciones que tendrían las demás acciones no influirían mayormente en el resultado final. He querido explicar qué es el COLCAP puesto que en algunos medios periodísticos y en algunas páginas de internet, implícita o explícitamente se han dado versiones equivocadas al respecto y ello puede conducir a errores. En ellas pareciera que lo que se mide es el comportamiento de las veinte acciones seleccionadas y no el comportamiento del mercado como un todo. Pareciera que lo importante para estos medios es la temperatura debajo de la lengua y no la del paciente.

Paul Weiss Salas

Experto en inversiones bursátiles