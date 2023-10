La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), similar a la Superfinanciera de Colombia, el día 4 de octubre recién pasado multó al CEO de Cencosud, propietaria de los supermercados Jumbo, el señor Matías Videla, por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la misma compañía que dirige. La multa fue de 15.000 Unidades de Fomento de Chile que equivale a unos US$ 577.000.





La historia es que el señor Matías Videla compró 613.026 acciones de Cencosud por un total de 799.998.502 pesos chilenos, unos US$850.000 en ese momento, en posesión de información calificada por el regulador como privilegiada, acerca de cómo avanzaban las conversaciones para la adquisición por parte de Cencosud de la sociedad Torre y Cía. Supermercados S.A., dueña de una parte de la cadena de supermercados ‘Supermarket’, de Río de Janeiro.



Esas conversaciones, que aún estaban en curso a la fecha de la compra, había sido informada por la empresa al regulador chileno con anterioridad de manera reservada,



​ bajo el argumento que el conocimiento por parte del mercado de la misma podía afectar las negociaciones aún pendientes y, consecuentemente, el interés social.

El señor Matías Videla realizó la compra de las acciones de manera apalancada, modalidad que nunca había él usado en sus compras de acciones, lo que tal vez era un síntoma de urgencia.



Por tratarse de un delito en Chile, tal como lo es en Colombia, el caso pasa a la justicia ordinaria y podría terminar hasta en una pena carcelaria para el señor Videla. Este no es el primer caso conocido de uso de información privilegiada en Chile.

​

Quiero aquí resaltar a las autoridades de vigilancia y control del mercado financiero chileno por su eficacia en investigar y sancionar, en sede administrativa, este tipo de delitos. Probablemente no todos los casos han sido detectados y de ellos no todos los implicados han sido sancionados, pero su actividad debe ser reconocida como una virtud de ese mercado y no como un defecto del mismo.



El mercado financiero chileno seguirá fortaleciéndose en estos aspectos en la medida que haya fuertes sanciones para quienes infrinjan las normas. Decía un periodista chileno, “mientras haya árbitros que sancionen las faltas en el fútbol, ese deporte seguirá siendo una pasión para sus hinchas”.

Solo me queda dejar planteada mi inquietud ante la ínfima cantidad de sanciones que por este delito ha habido en Colombia. ¿Será que acá todos juegan limpio o será que los árbitros no están poniendo suficiente atención?





Paul Weiss Salas

Experto en operaciones bursátiles/paulweisss@yahoo.com