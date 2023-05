Confrontación y consecuencias

Como en años anteriores, las negociaciones entre el Congreso y el presidente de los Estados Unidos para incrementar el límite de deuda del gobierno federal han iniciado. Pero en esta oportunidad, y dada la polarización que caracteriza la política de ese país, la posibilidad de que no se logre un acuerdo parece más factible. El gobierno de EE.UU. ha obtenido trillones de dólares en deuda, y si declara la incapacidad de pago, la crisis en los mercados globales financieros sería considerable.



Son cuatro los posibles escenarios. Lo que ha ocurrido anteriormente, como por ejemplo tres veces durante la administración de Trump, sería un aumento del límite de endeudamiento sin condiciones conexas. Eso es lo que pretenden los Demócratas, pero poco probable que lo acepte la mayoría Republicana en la Cámara, que busca obtener concesiones frente al gasto del ejecutivo.



Un segundo escenario consiste en un aumento del límite de endeudamiento, pero a la vez con acuerdos sobre la reducción del gasto. El problema es que los Republicanos buscan ajustes en programas como seguro de salud, fondos para policía local, y apoyos a la población más vulnerable. Por el contrario, el partido de gobierno pretende incrementar impuestos a los más ricos y a las grandes empresas.



Un tercer escenario, que terminaría en mayor polarización y en un futuro incierto en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, sería que la administración Biden expidiera un acto desconociendo el límite de endeudamiento y continuara pagando sus obligaciones. Esto culminaría en disputas legales y, ante la incertidumbre, aumentaría sustancialmente el costo de la deuda americana.



Pero aún peor sería el cuarto escenario, con una declaratoria de impago de las obligaciones, creando una ola de reacciones en los mercados financieros que culminarían en una crisis de magnitudes desconocidas a la fecha. Lo anterior, dado que precisamente la inversión en la deuda del Estado americano siempre ha sido considerada como la menos riesgosa, creyendo que el gobierno federal siempre repagaría sus obligaciones.



Lo que durante décadas parecía inimaginable, ahora ya es un escenario que los analistas no descartan. Ante la polarización y la pasión en la política americana, apostarle a la sensatez y a la racionalidad no parece tan obvio. Todos son claramente conscientes de los riesgos de no llegar a un acuerdo, pero pareciera que un grupo significante de lado y lado piensa que un escenario extremo, echándole la culpa al otro, trae más réditos políticos.



Sólo queda la esperanza que las voces más moderadas de cada partido busquen una salida negociada, que incluya (i) aumentar el límite de deuda, (ii) un cierto incremento de los impuestos a los más ricos; y (iii) reducción en algunos programas del gobierno central, evitando que sean los destinados a la población más vulnerable. Sólo este escenario negociado impediría una crisis mundial cuyas consecuencias serían mucho peores, que la pandemia, y la guerra en Ucrania. ¿Será que los políticos americanos logren pensar en el bien común y el interés general antes del beneficio particular? Ojalá así sea.

RAFAEL HERZ

Analista Internacional