El impacto de Gorbachov

Pocos políticos han tenido el impacto de Mijaíl Gorbachov, quién falleció a los 91 años esta semana. En sus 6 años como líder de la extinta Unión Soviética cambió a Europa de manera poco antes inimaginable, y también a su país, aunque no como se lo había propuesto. Gorbachov dejó una huella que trascenderá por mucho tiempo.

En los años 80 el político ruso, inició las dos políticas paralelas que suponían un cambio al comunismo. ‘Perestroika’ era la intención de cambiar la estructura económica de la Unión Soviética para motivar a una lánguida clase laboral, y producir productos competitivos. ‘Glasnost’ (apertura) pretendía permitir aquella libertad de expresión que limitaban la inclusión en ese país. Con esas dos políticas estructurales, Gorbachov buscaba que la URSS hiciera parte de una Europa caracterizada por la libertad y la democracia.



Algunos de los impactos de la política exterior incluyen un acuerdo con EE. UU. para eliminar peligrosas armas nucleares, así como el retiro de las fuerzas militares de Afganistán. Pero, sin duda alguna, los cambios de mayor impacto fueron los que permitieron a los países de Europa Oriental salir de la esfera de influencia de la Unión Soviética y pasar a regímenes democráticos. El cambio más trascendental fue la caída del muro de Berlín, símbolo de la barbarie, y la unificación de las dos Alemanias. Todo esto ocurrió sin intervención militar y sin derramamiento de sangre.

Al interior de su país, introdujo elecciones democráticas con múltiples partidos que permitió cambios políticos en las ciudades, y excluyó de la máxima instancia del Partido Comunista a muchos políticos corruptos.



Sin embargo, en la Unión Soviética sus reformas no fueron ni tan populares ni tan indiscutibles. Lo más problemático fue cuando varias repúblicas buscaron su independencia. Al inicio, Gorbachov reconoció que lugares con diferencias culturales sustanciales con Rusia como Azerbaiyán o Armenia buscarán separarse. Su reacción fue mucho más ambivalente en casos como las repúblicas bálticas o Georgia, y la vieja guardia del Partido Comunista señaló a la debilidad de Gorbachov como el origen del fin de la URSS.



Y así, a través de un golpe de estado, Boris Yeltsin llegó al poder exilando internamente Gorbachov, cuyo impacto no llegaría ser duradero. Yeltsin introdujo reformas de libre mercado y transfirió propiedad al sector ‘privado’, a través de mecanismos corruptos con grupos y personas cercanas que llegaron a formar una poderosa oligarquía sin que Rusia lograse convertirse en una potencia industrial competitiva.



Y, más recientemente, Putin de manera despiadada, ha buscado reestablecer la ‘grandeza’ de la Unión Soviética con la incomprensible invasión de Ucrania. Pero más aún, atrás quedó la apertura del sistema, al Putin encarcelar y hasta mandar asesinar líderes de la oposición.



Gorbachov tuvo un impacto enorme en Europa, pero no logró su anhelo de ver a Rusia ser parte de una Europa pujante, abierta, competitiva, y solidaria. Sus logros, por ende, quedarán en duda.



Rafael Herz

Analista Internacional