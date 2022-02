El rechazo de la ciencia

En Alemania, menos del 70% de la población cuentan con el esquema de vacunación completo. Allí no existen restricciones por acceso a los biológicos. Se trata de una decisión consciente de rechazar las vacunas, la mayoría de los casos por razones ideológicas. Y lo más sorprendente, es que son decisiones desde los extremos del espectro político.

En las mismas ciudades, separados solo por pocos kilómetros, se dan manifestaciones de grupos anti-vacunas desde posiciones que no comparten visiones ideológicas. La extrema derecha marcha contra la influencia del Estado, y lo que consideran la interferencia en derechos individuales. Los grupos de izquierda se oponen a lo que consideran intereses económicos de los grupos farmacéuticos y un estado policial que ejerce indebidamente su poder.

Los dos extremos no tienen en cuenta las cifras que demuestran que la población más vulnerable a efectos graves del virus son quienes no se han vacunado. Más del 95% de la población alemana (y mundial) hospitalizada en la actualidad, está representada por quienes no se han aplicado los esquemas de vacunación.

Los movimientos anti-vacunas no son el único ejemplo donde los extremos ideológicos, con argumentos distintos, se ven unidos en rechazar análisis y conclusiones basadas en la ciencia. A pesar de lo importante que ha sido la inmigración en el desarrollo económico y social de los EE. UU:, la izquierda sindicalizada rechaza a los inmigrantes por supuestamente quitar opciones de trabajo, y la derecha ve peligrar lo que consideran su ‘identidad cultural’.

Las reglas básicas de los controles monetarios y fiscales para combatir la inflación, la fuga de capitales y para proteger el fundamento empresarial, es rechazada por regímenes tan disímiles como Turquía y Venezuela. Sus decisiones económicas se basan en políticas monetarias expansionistas, y en subsidios y apoyos del Estado para sostenerse en el poder. También hay ejemplos, igual de problemáticos, donde las conclusiones son distintas pero igualmente preocupantes al rechazar la evidencia científica. Así, frente al cambio climático la extrema derecha considera que su origen no es por la intervención del hombre, a pesar de los análisis concluyentes al contrario. Y la izquierda, desconoce la importancia de un ajuste gradual y planificado y, por razones ideológicas, rechaza los combustibles fósiles sin considerar su importancia para financiar y complementar una transición ordenada.

El rechazo a la ciencia es una aspecto común de los extremos ideológicos y del populismo. Esto se ve ampliado en la actualidad por el simplismo de mensajes vía twitter, en vez de discusiones detalladas sobre bases argumentadas. Ejemplos actuales incluyen versiones superficiales sobre temas tan relevantes y complejos como cambio climático, inmigración, o los efectos de la vacunas para combatir y minimizar los efectos de la covid, solo para enumerar algunos. En el pasado, estos rechazos a la ciencia y el simplismo argumental del populismo llevaron a consecuencias tan nefastas como la exclusión de las mujeres de un rol equitativo en la sociedad, la persecución de minorías, o el holocausto europeo de los Nazis.

Es de suma importancia combatir este simplismo con explicaciones claras, verificables, sencillas de entender y contundentes alrededor de la ciencia y sus resultados. El populismo que desconoce el avance científico es base de autocracias y regímenes excluyentes y antidemocráticos que son un peligro para el avance social, económico y ambiental de la humanidad.

RAFAEL HERZ

Analista Internacional

rsherz@hotmail.com