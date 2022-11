Elecciones legislativas en EE. UU.

Las condiciones estaban dadas para una derrota sin igual para los Demócratas en las elecciones de mitad del período presidencial esta semana en Estados Unidos. Y si bien lo más probable es que los Republicanos obtengan una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes, también todo indica que los Demócratas mantendrán un ínfimo margen en el Senado.

Así las cosas, el electorado no castigó como se esperaba al partido de un presidente Biden con la más baja popularidad, considerado un líder débil, gobernando en el marco de la más alta inflación desde hace 4 décadas, y a punto de una recesión. Más aún, en estas mismas elecciones de mitad de período, presidentes con mayor popularidad y reconocimiento de los Demócratas, como Clinton u Obama, sufrieron pérdidas sustancialmente mayores. ¿Por qué en contra de todas las expectativas y ante una situación económica del país tan incierta, el partido de gobierno no tuvo un desempeño electoral tan negativo? En principio, por tres razones. Por un lado, gran parte del electorado quiso expresar su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional, de mayoría republicana, que limitó el derecho al aborto a nivel federal. Segundo, porque varios votantes moderados no aceptan el ataque a la democracia de los seguidores de Trump que aún no aceptan la derrota en las elecciones presidenciales del 2020.



Y tercero, muchos analistas consideran, precisamente, estas elecciones un castigo a Trump, quién salió debilitado dado que varios de los candidatos apoyados por él y que, en muchos casos, no tenían hojas de vida para mostrar, no lograron los resultados esperados. Muchos de los Republicanos han señalado que el partido debe separarse de la imagen volátil, demagógica, y excluyente del ex presidente.



A su vez, DeSantis, su principal rival para la candidatura presidencial del 2024 del partido republicano, arrasó en las elecciones para la Gobernación de la Florida. Las diferencias entre Trump y DeSantis son de forma, pero en cuanto a las propuestas específicas, no existen muchas diferencias, siendo el gobernador de la Florida en varios aspectos de política migratoria, de reformas al sistema educativo y de salud, aún mas radical que el anterior líder de la unión americana.



El resultado de las elecciones dejan al gobierno de Biden con mucha incertidumbre. Su agenda legislativa no podrá ser ejecutada contra la mayoría de la oposición en la Cámara. Manteniendo la mínima mayoría en el Senado, le permitirá solamente seguir con nombramientos importantes en el ejecutivo y en la rama judicial.



Lo que queda claro de estas elecciones legislativas en los Estado Unidos, es que el país continúa polarizado de una manera que paraliza su actuar frente a reformas internas, y no permite un liderazgo mayor en la política exterior. Esa debilidad seguirá siendo aprovechada por autocracias como Rusia o China. El mensaje positivo es que fueron unas elecciones que respaldan el proceso democrático y prefieren a candidatos con trayectoria y experiencia, en contra de aquellos que bajo el manto del populismo de Trump, solo ofrecían un futuro mas incierto.



RAFAEL HERZ

​Analista Internacional