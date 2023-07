La Corte Suprema y la sociedad

La Corte Suprema de los EE. UU. tomó dos decisiones controversiales hace unos meses que permitían vislumbrar que la mayoría conservadora, en esa instancia judicial, iba a imponer criterios ideológicos. Esas decisiones incluyeron limitar las acciones de la agencia ambiental del país (EPA por sus siglas en inglés) en la lucha contra el cambio climático, así como rechazar el derecho al aborto a nivel federal y trasladar facultades a los estados que conforman la Unión.



Algunos analistas interpretaron esas decisiones como contradictorias, ya que, en una, se limitó el actuar colectivo del Gobierno en la lucha contra el calentamiento global, a favor del derecho individual. Por su parte, en la otra, se limitaron las decisiones individuales de las mujeres sobre la continuación del embarazo.



En la última semana, de nuevo, la mayoría conservadora impuso su sello. En una de las sentencias defendió el derecho de una diseñadora de oponerse a prestar servicios a una pareja del mismo sexo que estaba por contraer matrimonio. Aquí, de nuevo, argumentando el derecho individual a actuar en consecuencia con sus creencias, pero implícitamente, cuestionando los derechos de parejas homosexuales.



Pero, tal vez, la decisión más resonante fue el rechazo a la ‘acción afirmativa’ que permitía a universidades como Harvard o Carolina del Norte, dar preferencia a minorías como los afroamericanos o los latinos en el acceso a dichas instituciones. Esta norma, que ha permitido, durante décadas, a personas de clases más humildes acceder a educación de alto nivel y asumir posiciones determinantes en la sociedad, fue anulada por la Corte. El argumento, sorprendente para muchos, es que esa actuación de las universidades iba en contravía de la no discriminación racial estipulada en la Constitución americana.



Lo que ha quedado claro con las posiciones de la Corte Suprema es que no reflejan lo que ha representado la sociedad americana en las últimas décadas. EE. UU. de estos últimos 50 años han sido, en la mayoría de los casos sin distinción de gobiernos Republicanos o Demócratas, una sociedad conservadora en lo económico y liberal en lo social. Ha estado caracterizada por el derecho a la propiedad privada y al mercado abierto, a la vez que ha defendido la inclusión y la diversidad como pilares inamovibles. El cambio que se trata de imponer desde la alta corte va en contravía de estos preceptos.



Ahora bien, independientemente de la interpretación o de la posición frente a la decisión de la Corte sobre la ‘acción afirmativa’, existe una oportunidad para que universidades y empresas, no renuncien a la inclusión y a la diversidad y sigan buscando atraer y contratar a una amplia base de quienes representan una sociedad multiracial y multicultural. Son las opiniones divergentes, las discusiones fructíferas de quienes vienen de otras formaciones y otras creencias que permiten avanzar a la humanidad. EE. UU. y sus instituciones no pueden renunciar a permitir que quienes son y piensan diferente puedan avanzar y coadyuvar a crear un país más moderno, más equitativo, más humanista, y más productivo.



RAFAEL HERZ

​Analista Internacional