Lecciones de Alemania

Es indudable que la cultura y la tradición alemana son muy distantes de las de América Latina. A su vez, la potencia europea no está libre de conflictos y problemas estructurales, como la falta de una reforma laboral y la polarización política con el auge de partidos extremos. Pero también es un hecho que Alemania ha logrado un crecimiento impresionante desde la posguerra, ha evitado grandes tensiones sociales, y exitosamente logró la reunificación económica de dos regímenes distintos sin mayores problemas. De ahí que algunas lecciones de ese país parecieran útiles ante la crisis de la región latinoamericana.



Una lección importante se relaciona con el sistema educativo, que otorga opciones y oportunidades a los jóvenes, un elemento esencial para salir de la crisis actual. Por un lado, los colegios tienen un sistema de varios niveles, donde los estudiantes que deciden buscar opciones distintas a las académicas, pueden tener un grado escolar que les permite buscar opciones técnicas y tecnológicas sin sentirse de ‘segundo nivel’.



Por otro lado, y aún más interesante, es que existe un sistema vocacional, donde las empresas privadas tienen un esquema mixto de aprendizaje técnico o administrativo práctico (en fábricas u oficinas) junto con programas teóricos. Si bien, el currículo lo aprueba el estado, el ejecutor es la empresa. Esto no solo permite una cofinanciación desde lo empresarial, sino permite al sector privado contratar a jóvenes en temprana edad que son leales a la empresa que les dio la oportunidad inicial, y se pueden convertir en la base de la fuerza.



Un esquema realmente revolucionario existe en las empresas de cierto tamaño, donde los trabajadores hacen parte de las juntas directivas por regla normativa. Reciben información de primera mano y hacen parte de las decisiones más relevantes de la empresa, en lo financiero, en temas de talento humano y de gobierno corporativo. Lo interesante es que las empresas donde los trabajadores han hecho parte de las juntas directivas no se han visto restringidas en cuanto a restructuraciones de fondo que han necesitado reducciones de personal en ciertos momentos. Lo anterior, porque los trabajadores conocían los datos subyacentes e hicieron parte de la decisión.



El sistema de seguridad social en Alemania ha logrado educación y salud universal. A su vez, existe un sistema de seguro al desempleo. Ese sistema ha sido financiado con recursos provenientes de las contribuciones de sectores hoy tan cuestionados como el extractivo. Nadie en Alemania dudó en su momento que debían ser parte de un proceso de desarrollo social y económico. Hoy tampoco lo deberían ser, si bien nadie duda de los requerimientos de responsabilidad social, y sobretodo ambiental.



En momentos de crisis profunda, otras culturas y otros sistemas nos pueden dar luces para cambios estructurales tan necesitados en las sociedades de América Latina. No todos son aplicables, y no todas se pueden simplemente trasladar. Pero de lo que no cabe duda, es que no se puede seguir sin pensar en ajustes y cambios radicales. En ese sentido, otras experiencias exitosas nos pueden dar ejemplos útiles y relevantes.



Rafael Herz

Analista Internacional

