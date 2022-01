Directivos y ciberseguridad

Vivimos en un mundo digital donde el uso de la tecnología aumenta. Esto ha creado la necesidad para usuarios y empresas de actualizarse, dando un giro radical en la forma de llevar a cabo negocios e incorporando a sus operaciones herramientas informáticas que les permitan operar eficientemente. Pero esta revolución también ha generado grandes riesgos, pues viene acompañada de ciberamenazas que impactan las tecnologías que implementamos.



Según Fortinet, líder en soluciones de ciberseguridad, en la primera mitad de 2021 hubo más de 91.000 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica; en Colombia, hubo 3.700 millones de intentos solo el primer semestre del año.

Dada esta realidad, la ciberresiliencia se encuentra actualmente en la cima de las prioridades de cualquier organización, pues garantizar seguridad y protección de datos es un proceso que ayuda a las empresas a ser eficientes. Entonces, el desafío de los líderes está en asegurar que la ciberseguridad sea un enfoque global para todos los miembros de su organización.



Defenderse de un malware debe ser un objetivo general de la compañía, por eso la estrategia de seguridad debe estructurarse desde las bases y no desde las amenazas. Los CEO, managers y juntas directivas no solo deben tener una visión clara sobre la ciberseguridad, también deben contar con soluciones disruptivas que protejan a sus compañías de amenazas que son cada día más innovadoras y peligrosas.



AMD, como proveedor de hardware de vanguardia, desempeña un papel vital en la mejora de la seguridad al proporcionar una arquitectura que combina características de seguridad basadas en hardware y soluciones de software integradas que ofrecen innovaciones pensadas para blindar mejor a los usuarios contra un gran número de ciberataques, incluidos los más sofisticados firmwares. Los Procesadores Ryzen PRO, por ejemplo, incorporan defensas desde el silicio hasta el sistema operativo, con el fin de garantizar funciones de seguridad a través de características como la AMD Memory Guard, que cifra la memoria del sistema en tiempo real para protegerla contra ataques físicos en caso de robo.



Otro ejemplo es la arquitectura ‘PC con núcleo seguro’ creada de la mano con Microsoft, que ayuda a arrancar el sistema de forma segura, protege el dispositivo contra vulnerabilidades de firmware, resguarda el sistema operativo de ataques e impide el acceso no autorizado a dispositivos y datos con controles de acceso y sistemas de autenticación avanzados.



Nunca en la historia las empresas tuvieron tantos activos digitales como ahora. Softwares, almacenamiento en la nube y plataformas son utilizadas en el quehacer diario de las compañías. Por eso se vuelve imperativo para la alta dirección articular una estrategia robusta de protección que contemple la seguridad desde el diseño de manera integral, capaz de responder cada día a amenazas nuevas, desconocidas y altamente complejas.



MÓNICA CASAS

Regional Sales Leader Commercial SSA de AMD