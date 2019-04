El conocido dicho popular de ‘con esos amigos, ¿para qué enemigos?’ volvió a ser reeditado por estos días, con ocasión de una nueva andanada verbal de Donald Trump en contra de Colombia. Durante un acto de recaudación de fondos ocurrido en la ciudad tejana de San Antonio, con miras a la campaña electoral del 2020, el mandatario sostuvo que varios países de la región están enviando criminales a Estados Unidos, incluyendo a este.

La alusión tuvo relación con la entrada de narcóticos provenientes del sur, que supuestamente ha crecido en 50 por ciento. En respuesta, Iván Duque señaló desde Bogotá que en todo lo que atañe a la lucha antidrogas, su gobierno les rinde cuentas a los colombianos.



Más allá del sinsabor que producen esas declaraciones, es mejor no sacar conclusiones de forma apresurada. En respuesta a quienes dicen que es claro el enfriamiento de las relaciones bilaterales, están los que insisten en que la temporada política ya comenzó y su protagonista es uno de los más fieles representantes del ‘todo vale’.



Tal como lo ha demostrado en múltiples ocasiones, el actual inquilino de la Casa Blanca no tiene problemas para acudir a la mentira o insultar a sus aliados, si cree que eso le va a producir votos. Dados sus bajos índices de popularidad, una de las estrategias para triunfar en los comicios de noviembre del próximo año es inspirar miedo en la ciudadanía.



Ello explica su insistencia en que Estados Unidos está bajo amenaza. Aparte de la supuesta llegada de hordas de migrantes, la idea es inspirar temor sobre una oleada de crímenes atroces que solo se detendría con la construcción del muro fronterizo, al cual se ha opuesto la oposición en el Congreso.



El discurso del miedo será más insistente con el paso de los meses. Debido a ello, es muy probable que esta no será la última vez en que Colombia quede en la picota. La ironía es que la cooperación sigue e incluye asuntos espinosos como Venezuela. De manera que ‘a palabras necias, oídos sordos’.