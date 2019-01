De color rojo

Durante el primer semestre del 2018, los analistas que le hacen seguimiento a la economía colombiana notaron como el déficit comercial del país empezó a cerrarse. La combinación de exportaciones creciendo a buen ritmo gracias a la mejora en los precios del petróleo, junto con importaciones que avanzaban por el carril lento, llevaron a que el saldo en rojo disminuyera en forma significativa.

Sin embargo, las cosas cambiaron en la última parte del año pasado. Tal como lo reportó el Dane, en noviembre la brecha ascendió a 920 millones de dólares, la segunda cifra más alta del calendario, apenas inferior a la del mes previo. Tanto la volatilidad en el mercado de hidrocarburos como el sorpresivo apetito por compras externas más elevadas, hicieron que el agujero fuera más grande.



Aunque falta todavía el reporte de diciembre, el déficit quedó en casi 6.000 millones de dólares anuales al cierre de noviembre. No hay duda de que el dato servirá para que los expertos levanten las cejas, puesto que todo apunta a que se reviertan un poco los avances conseguidos en el 2017.



De manera complementaria, vale la pena darle una mirada al comportamiento de las ventas a otros mercados, cuyo gran motor es el sector extractivo. Seguramente habrá explicaciones puntuales, pero no está de más señalar que de no ser por el renglón de hidrocarburos, el balance habría sido mucho peor.



El campanazo de alerta debería sonar con fuerza, sobre todo si se mira con el comportamiento de los pares de Colombia en América Latina. En la gran mayoría de los casos se puede constatar una dinámica exportadora vigorosa y diversa que reduce vulnerabilidades.



Y aunque la reciente devaluación del peso debería servir para mejorar ligeramente la competitividad de algunos bienes, todo apunta a que hay obstáculos con mayor fondo. Mientras estos no se corrijan, el color rojo seguirá predominando a la hora de mirar el saldo de nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo.