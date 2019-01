El fin se acerca

A juzgar por el tamaño de las movilizaciones observadas ayer en Caracas y en un buen número de ciudades adicionales -incluyendo a Bogotá y a Madrid- la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro parece ser el preámbulo de un desenlace al oscuro capítulo que vive el país vecino. Aparte de las marchas que convocaron a cientos de miles de personas, está la respuesta de la mayoría de los gobiernos de la región y de las entidades multilaterales, encabezadas por la OEA y el BID.

Si bien el chavismo intentó responder con manifestaciones en favor del Gobierno, las fotos de unas y otras hablan por sí solas. La voz de la calle se pronunció con claridad y su mensaje de rechazo es contundente.



Aunque no hay que desdeñar el poder represor de la dictadura de facto que encabeza Nicolás Maduro, en la presente oportunidad aparece la censura diplomática, en una escalara que no tiene antecedentes recientes en el hemisferio americano. Es de imaginar que la decisión del Grupo de Lima -excluyendo a México- de reconocer como presidente encargado a Juan Guaidó, le quite aire al actual inquilino del Palacio de Miraflores.



Los pronunciamientos hechos por Canadá y Estados Unidos en el mismo sentido deberían invitar a las democracias europeas a actuar en consecuencia. Básicamente de lo que se trata es de resaltar la ilegitimidad de una camarilla que se niega a dejar el poder.



Es difícil anticipar lo que puede suceder en los próximos días. No obstante, la esperanza de quienes desean ver un cambio en el liderazgo del país vecino es que este sea el principio del fin de un calvario causante de una inmensa crisis humanitaria. La combinación de escasez, inflación, falta de oportunidades, inseguridad y violencia explica una ola migratoria, calculada en más de tres millones de seres.



Vendrá una época de tensión, sin duda. A sabiendas de que tiene todo por perder, Maduro y sus secuaces harán lo posible para conservar el statu quo. Pero la sensación es que el regreso de la primavera no está lejos.