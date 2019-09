Calma chicha

Por esta época en la cual los amantes del ciclismo siguen con fervor el desarrollo de la Vuelta a España, vale la pena hacer un símil entre el recorrido de algunas de las etapas en territorio ibérico y la economía mundial. Y es que cuando arriba la montaña y el esfuerzo de los corredores llega a su máximo, de vez en cuando aparece un rellano o incluso un descenso que le hace pensar a quien está al límite de sus fuerzas, que de ahí en adelante todo será cuesta abajo. El problema es que en más de una ocasión, la ruta vuelve y se empina.



Guardadas las proporciones, algo así habría sucedido en los mercados globales a lo largo de la semana que termina. Tras diversos incidentes en la carretera, que se expresaron en un elevado grado de volatilidad en las cotizaciones de acciones, bonos y bienes primarios, la calma retornó.



No solo Wall Street volvió a mostrar sus principales índices en negro, sino que en Colombia el dólar perdió terreno y se ubicó por debajo de los 3.400 pesos. De la misma manera, el Colcap tuvo un respiro y los analistas saludaron una ligera baja en la inflación al cierre de agosto, que se sumó a datos que llevan a pensar que la demanda interna es todavía vigorosa.



Es probable que esa relativa calma se prolongue unos días más. No obstante, y sin pecar de aguafiestas, varios analistas señalan que la mejoría observada es resultado de una expectativa, no de un hecho. El anuncio de que Estados Unidos y China reanudarán el diálogo con el fin de buscarle una salida negociada la guerra comercial que tiene al planeta al borde de un ataque de nervios logro calmar las aguas. Lamentablemente no hay ninguna certeza de que Washington y Pekín logren entenderse pronto.



Debido a ello, hay que distinguir entre pensar con el deseo y evaluar los hechos. Aunque sería ideal que las potencias bajen las armas del proteccionismo, el impasse no se ha solucionado y es muy factible que regresen las hostilidades en caso de que no aparezca el humo blanco.



Por lo tanto, vale la pena mantener la guardia arriba. La economía global anda menos bien y su salud puede empeorar, así el enfermo haya pasado un buena semana.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto