Con el mismo rumbo

Aquella ley de la física, según la cual el choque de fuerzas opuestas de similar magnitud conduce a un equilibrio, bien puede aplicarse al nivel de la tasa de interés que maneja el Banco de la República. Así quedó claro el viernes pasado cuando la entidad mantuvo quieto el costo de los fondos que les presta a las entidades financieras para darles liquidez temporal, que sigue en el 4,25 por ciento anual fijado desde hace quince meses.



En la presente ocasión, el hecho de que la inflación esté en el 3,4 por ciento anual se ve compensado porque parte de las alzas se atribuyen a fenómenos temporales, como el que pueden ocasionar los problemas con algunas vías clave. Debido a ello, las cosas se tranquilizarían cuando regrese la normalidad.



Por otra parte, la expectativa es que el crecimiento de la economía sea un poco mayor en la segunda parte del 2019. Aun así, seguiremos por debajo de nuestro potencial, con lo cual no habría presiones significativas sobre el índice de precios al consumidor.



Al mismo tiempo, se espera que en cuestión de días el Banco de la Reserva Federal en Washington rebaje sus intereses con el fin de estimular el ritmo de la actividad productiva. Esa eventualidad le quitaría presión a la tasa de cambio, lo cual también influirá sobre el valor de los bienes importados.



Los elementos mencionados dan pie para que se prefiera la estabilidad. El hecho de que la determinación se haya tomado por unanimidad es elocuente.



Y aunque eso era lo que esperaban los analistas, no faltarán los que habrían preferido otra cosa. Desde hace unas semanas, corrió el rumor entre ciertos inversionistas de que Colombia seguiría la misma senda de Estados Unidos, al disminuir el costo de los fondos del Emisor. Dicha especulación no tiene fundamento alguno, como quedó claro en la rueda de prensa ofrecida hace tres días.



Debido a ello, tal parece que no habrá cambios en lo que queda del año, a menos que aparezcan sorpresas en el camino. En medio de los vientos cruzados, es clara la voluntad de mantener el mismo rumbo.



