Nadie cree en Boris 

Puede ser el mechón de pelo rubio que se niega a quedarse en su sitio o la capacidad de decir mentiras ante las cámaras sin que asome ni una pizca de rubor, pero a primera vista se parecen mucho. Tanto, que hay quienes creen que Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, es una especie de Donald Trump del otro lado del Atlántico.



Sin embargo, a juzgar por lo que afirman los reportes de prensa, el inquilino del número 10 de Downing Street puede ser todavía peor que el que ocupa la Casa Blanca. Y es que el parlamentario conservador de 55 años tiene fama no solo de ser poco profundo, sino de no saber realmente lo que quiere, aparte de tratar de ser popular a toda costa.



Posiblemente ese rasgo sería manejable, de no ser porque el Reino Unido está a 90 días largos de romper con la Unión Europea. Tras haber conspirado en contra de su predecesora Theresa May, este exalcalde de Londres llegó al mismo cargo que ocuparon Winston Churchill y Benjamin Disraeli, con el argumento de que él sí sabrá hacer efectivo el Brexit, en las condiciones que diga Londres.



El problema es que Bruselas ha dicho en repetidas ocasiones que su ánimo de hacerle cambios al texto más reciente -rechazado por el parlamento británico- es inexistente. Ello incrementa las probabilidades de un divorcio a las malas, un escenario que golpearía a la sexta economía más grande del planeta.



Los más diversos análisis señalan que perder de un plumazo las ventajas comerciales que vienen con la membresía del bloque comunitario no solo deprimiría las exportaciones, sino que espantaría la inversión privada. En lo que atañe a la finca raíz, los precios de viviendas y oficinas bajarían rápidamente.



Semejante eventualidad exigiría un liderazgo capaz. Nada hace pensar que ese sea el caso, pues Johnson es visto como alguien que será sobrepasado por los acontecimientos y acabará durando poco en su puesto. Tal vez lo único que lo favorece es que las expectativas son bajas. Pero eso no es consuelo suficiente.



