Se niega a subir 

Algo va de un año a otro. Esa es la primera impresión que surge tras observar el comportamiento del índice de confianza del consumidor que elabora Fedesarrollo mensualmente, el cual siguió durante junio en color rojo. A pesar de que los analistas anhelaban una mejoría que llevara la cifra a un punto de equilibrio, el dato resultó ser peor que el de mayo.



No obstante, el gran contraste tuvo lugar con respecto al 2018. Mientras el año pasado el balance entre calificaciones afirmativas y negativas llegó a cerca de 15 puntos porcentuales, esta vez se ubicó en menos 6. Queda claro que el viento a favor que llegó a soplar en ese momento se extinguió y ahora lo que se siente es una corriente en contra.



La explicación más obvia es la del entusiasmo que despertó la campaña electoral, unido a la expectativa de que vendrían tiempos mejores. Ahora la realidad se impone, por lo cual ese repunte en el ánimo acabó siendo efímero. De hecho, el pico de ese entonces desapareció con rapidez en los sondeos siguientes.



En tal sentido, la base de comparación es injusta, pues se trata del mejor momento de ese año, junto al segundo peor de este. Más allá de las variaciones puntuales, lo que se ve ahora es cierto estancamiento que está relacionado tanto con las condiciones económicas actuales, como con las expectativas. En general, la gente no cree que la coyuntura sea buena, ni que las cosas vayan a avanzar pronto.



Como ha sido la norma desde hace tiempo, la causa principal de que el vaso se vea medio vacío es la percepción sobre la situación del país. A pesar de que ha salido golpeada, la opinión respecto a la situación del hogar todavía muestra cifras en negro.



Todo lo anterior es inquietante. Sin embargo, esas impresiones van en contravía de las ventas del comercio y de la producción industrial. Tal como lo demostraron los reportes que entregó el Dane el martes, las compras en los almacenes durante mayo mostraron el incremento más elevado en años. El pesimismo no sería obstáculo para sacar la billetera.



