Una regla de oro

Aquello de que ‘todo lo que sube, baja’ vuelve a aplicarse a los precios del petróleo. Este miércoles, como ha venido sucediendo de manera casi continua desde mediados del mes pasado, las cotizaciones volvieron a caer. La variedad Brent –que es la que le sirve de referencia a Colombia– está a punto de romper la barrera simbólica de los 60 dólares por barril y acumula un descenso cercano al 20 por ciento frente al punto alcanzado en abril.



En un comienzo, la descolgada se explicó por los temores derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Como la confrontación llevará a la economía mundial a crecer menos de lo esperado, la demanda de hidrocarburos sería más tímida.



No obstante, hay otros elementos de fondo. La gran mayoría de los analistas reaccionaron con sorpresa tras conocerse que los inventarios estadounidenses de petróleo aumentaron en 6,8 millones de barriles la semana pasada, el mayor avance en cerca de dos años. De hecho, cuando en la cuenta se agregan gasolina y diésel, el salto es el más significativo de las últimas tres décadas.



Para los conocedores, ello quiere decir que hay un exceso de oferta, a pesar de los esfuerzos de las naciones que integran el cartel de la Opep para limitar su producción. Además, pareciera que ni la descolgada de Venezuela, ni las sanciones en contra de Irán, inclinaron de manera drástica el fiel de la balanza.



Lo anterior no quiere decir que todo está consumado. Todavía hay quienes creen que este es un bache temporal y que tan pronto como llegue el verano y los automovilistas en el hemisferio norte empiecen a viajar por carretera, la situación se equilibrará.



Pero más allá de lo que suceda, vale la pena recordar que la volatilidad es inherente al mercado de bienes primarios como los hidrocarburos. En consecuencia, es mejor mantener la cautela y no hacer las cuentas de la lechera cuando arriba la temporada de alzas. Para Colombia, cuya situación fiscal depende del crudo, esa debería ser una regla de oro.



ricavi@portafolio.co

​@ravilapinto