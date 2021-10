¿Caja de Pandora?

Nuevamente emerge información sobre el sistema financiero paralelo que financistas, abogados y contadores han construido con el fin de garantizar secreto a inversores súper ricos para que propiedad y transacciones sean irrastreables.



La cantidad e importancia de estas inversiones en los Pandora papers han creado una ola de estupefacción e indignación con líderes políticos y económicos y miembros de la elite local por todo el mundo. Pero es ingenuo pensar que esta destapada realmente resulte en una catástrofe para estas estructuras secretas offshore en paraísos fiscales, como la expresada en el mito griego, pues se trata de un sistema que los superricos y superpoderosos de todos los países protegen por servir para ocultar transacciones de toda índole. Cuando tienen efectos perjudiciales para todos los países (en términos de impuestos y fuga de capitales), particularmente aquellos en desarrollo (calculan que en África ellos pueden sumar 4 veces la deuda externa).

Como siempre gobiernos incluyendo la UE se alarman cuando parte del iceberg emerge. El poder de los más grandes centros financieros del mundo (La City en Londres y WS en USA) y su imbricación con la elite financiera mundial, explica esta complacencia si no complicidad. Un documental sobre la City presenta un panorama desolador sobre este sistema paralelo exclusivo para los superricos que pueden pagar las exorbitantes fees que abogados, financistas y contadores cobran por diseñar y proteger estos sistemas de ocultamiento. Destaca la complicidad e hipocresía del gobierno británico que gracias a una red de centros de secreto overseas (Jersey, Islas Caimán, Gibraltar, etc., sobre los que alegan falsamente no tener control), con una red de mecanismos (trusts, hedge funds, shell companies) dirigidos a reemplazar a la banca suiza, logra que reciclen masas enormes de esos recursos a través de la City (la mitad de ellos están en British overseas jurisdicción, 75% de hedge funds, 40% de los recursos al incluir Singapur y Hong Kong, $5B en offshore companies and trusts). Una hipocresía sostenida de ese gobierno: Thatcher/Blair/Cameron no dudan en denunciar y prometer reprimir a la vez que ellos o sus familias se benefician de ellas. Como también de USA que los denuncia a la vez que los establece en Alaska, Delaware, Florida, South Dakota (¡pues eso estimulara la inversión allá!).

Es cierto que la elusión no es ilegal como la evasión, pero no todo lo legal es moral, más tratándose de funcionarios públicos a cargo de impuestos (Carrasquilla/Junco). Porque cuál es la racionalidad de ocultar la propiedad/transacciones de/con esas masas enormes de dinero, asumiendo costos enormes para lograrlo? Lo primero que viene a la mente (aunque no sea exclusivamente) es la evasión de impuestos (evitar pagarlos en los países donde se generaron los recursos) o que provengan/estén destinadas de/a inversiones que por alguna razón prefieren ocultar.

Ricardo Chica

Consultor en desarrollo económico.