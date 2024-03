¿De la crisis a un nuevo ordenamiento?

El ordenamiento mundial de la cruzada liberal globalista ha sido puesto en crisis por dos situaciones, Ucrania y Palestina, que han evidenciado a los extremos que puede llegar su hegemonía USA por conservar su posición dominante unipolar. El horror criminal de Gaza, cometido con el apoyo de occidente; ha complementado la negativa del sur global a apoyar a OTAN en su cruzada antirusa, para mostrar como la hipocresía de occidente lo inhabilita como interlocutor sobre DH, igualdad y legalidad internacional.



Una muestra patente de esta hipocresía es que Israel, la punta de lanza del imperialismo americano en la región, ha asesinado más de 15.000 niños en cuatro meses mientras en dos años de invasión rusa no han muerto 750 (5%); y sin embargo, mientras occidente apoya en todas las formas posibles a Israel, le impone a Rusia, por responder a la agresión de OTAN y de Kiev a los oblast del este, 20.000 sanciones que constituyen un verdadero acto de guerra; como lo son las múltiples formas como USA/UK/Francia/Alemania están tomando parte en operaciones, y ahora hablan de bombardear el puente Kerch con misiles Taurus alemanes, enviar comandos franceses e intensificar el bombardeo en Rusia misma con misiles británicos y franceses.



Zelensky y sus patrocinadores europeos persisten en ciega negación de que prolongar y escalar esta guerra imposible solo traerá consigo la destrucción de Ucrania, y puede, con la agresividad de estos, forzar una guerra nuclear.



Otro demente al cual occidente ha hipotecado la paz mundial es Netanyahu a quien ha apoyado en su criminal política en Palestina, ahora Gaza.



Los múltiples testimonios, pruebas y pronunciamientos en la ICJ han ilustrado abundantemente los espantosos crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel, en su proyecto hacia el país bíblico del río al mar, por eliminar/desplazar totalmente a los árabes de su tierra y nación.



Palestina es el más reciente capítulo de las guerras coloniales de occidente que incluyeron canalladas como la guerra del opio, los horrores de los belgas en Congo y de los alemanes en Namibia y las hambrunas por los británicos en India.



Y a esto se agrega que en su hubris escatológico Netanyahu va a extender la guerra al Líbano: con la cual espera lograr su ansiada guerra USA-Irán, enceguecido a que la hecatombe que precipitará puede incluir la destrucción de Israel.



La fragmentación del mundo entre los agresores neocolonialistas de G7, y el sur global (the west against the rest) se ha hecho patente en la forma como la reacción a la weaponization del dólar y el decomiso de reservas, así como el matoneo para unirse a las sanciones contra Rusia, han fortalecido a los BRICS; los cuales, empezando por enterrar los petrodólares (comerciando en sus monedas), están avanzando la organización multipolar que Rusia defiende en Ucrania con el apoyo de China.





Ricardo Chica

Investigador desarrollo económico.