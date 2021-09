Gaviria, a la palestra

Alejandro Gaviria (AG) destapó por fin sus cartas y se lanza con un ideario de notable altura intelectual, humanística y democrática, transfigurando la centro izquierda (particularmente la de la élite uniandina). Al referirse al rol económico del Estado destaca la superación de la desigualdad y algunas fallas de mercado pero no enfatiza adecuadamente que la intervención estatal es necesaria no solo para aliviar la primera sino también porque estas fallas erosionan severamente las posibilidades de crecimiento de una economía. Afirmar que las dos fallas, de mercado y gubernamental, existen no avanza la discusión por desconocer:



1. Las primeras no son corregidas por el mismo mercado, sino que requieren de arquitectura institucional por parte de un agente coordinador generalmente estatal.



2. La gravedad y extensión de fallas de mercado (en los procesos de innovación, difusión, aprendizaje, tecnológicas y exportadoras, bienes públicos, mercados imperfectos, rendimientos crecientes, economías de coordinación y complementariedades, específicas de mercados críticos como el financiero y el tecnológico) no limitadas a problemas de inequidad y control monopólico.



3. La coordinación gubernamental pueden generar externalidades, de Demanda Agregada, de innovación y difusión tecnológica, de aprendizaje tecnológico y exportador, y pueden poner en movimiento esos motores del crecimiento.



4. Por estar sujetos a rendimientos crecientes estos procesos requieren de una expansión de la inversión en la dinámica circular inversión-productividad-competitividad-crecimiento-inversión, una transición de una trampa de espiral descendente a un take-off a una circularidad ascendente, dinamizar la variable pivote.



5. La inversión que incorporando cambió una acumulación de capital dinámica requiere esto como lo muestran los procesos de acumulación más dinámicos de la historia fortalecimiento del nexo beneficios inversión el cual se ve debilitado porque en ausencia de los incentivos adecuados a la reinversión para un crecimiento (como los que se implementaron en , los beneficios se desvían especulación inmobiliaria.



AG destaca adecuadamente la importancia de los incentivos de mercado y de la competencia de mercado pero la superación de las fallas de coordinación que aquejan al capitalismo de mercado, lógica de largo plazo con la miope del capitalismo angloamericano, en el cual la empresa existe para maximizar el valor de la inversión de los accionistas en el corto plazo. Al mercado no le interesan las complementariedades intersectoriales e intertemporales.



¿Dónde se ubica AG? en la recta Neoliberalismo-Socialdemocracia. Si lo que busca es un cambio que genere crecimiento inclusivo, lo tibio de sus planteamientos en la dirección del control democrático de los mercados que los pone al servicio de ese crecimiento (la alternativa socialdemócrata al neoliberalismo como al populismo), sugieren que tendría que alejarse más del extremo neoliberal.



RICARDO CHICA

Investigador desarrollo económico