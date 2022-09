Impuestos a las empresas y crecimiento

Aunque es intuitivamente obvio que gravar excesivamente a las empresas es nocivo para su crecimiento (o sea el económico) conviene ilustrar las dimensiones de este daño en forma sencilla en un análisis supersimplificado (la economía tiene un solo sector industrial y el único insumo variable es el trabajo): entonces el valor de una unidad producida es p=(1+m)wl, donde m es el margen porcentual de ganancias, w es el salario y l es el coeficiente técnico del trabajo (cantidad de trabajo por unidad de producto).



Así p=(1+m)w/b, b la productividad del trabajo (inverso de l), cuyo crecimiento hace posible entonces que w crezca sin afectar m (los beneficios) o q m crezca sin afectar w, y sin afectar la competitividad (p).



Ahora, los beneficios brutos mwl cubren costos fijos/indirectos, su acumulación interna, e impuestos (no se distribuyen dividendos); o los crecimientos en esos beneficios por concepto de crecimiento en b van (omitiendo los dividendos) a los retenidos (la fuente de la inversión y la innovación) y/o incrementos salariales y/o impuestos (tmwl, t tasa impositiva), cuyos aumentos reducen el espacio para los dos primeros (incrementos salariales y/o la acumulación interna que suman (1-t)mwl.



La metáfora ilustra dos puntos fundamentales: el pivote tanto de la inclusión como de la acumulación (y los recursos para gasto/inversión públicos) es el crecimiento de la productividad; y una compresión en (1-t)mwl o en la acumulación interna, afecta esta dinámica pues la inversión y la innovación son, junto con el crecimiento del producto, los motores de ese crecimiento (de b), y los beneficios retenidos son la principal fuente de financiación de ellas.



Así, el nexo beneficios-inversión fue la clave de los procesos de crecimiento acelerado del siglo XX, gracias a políticas que protegían los beneficios e incentivaban su reinversión (restringían el desvió de recursos por financialización): gravar excesivamente los beneficios va en contra del circulo virtuoso beneficios-reinversión-innovación-crecimiento de la productividad-beneficios… , y los frutos de este en términos de crecimiento del salario, e incluso de los aumentos en gasto e inversión públicas si el aumento afecta el crecimiento.



En términos de la discusión actual, una tasa t bien por encima de la de la Ocde y de la región no es favorable para la inversión y el crecimiento cuando el paso del rebote de la recuperación al crecimiento (clave para el crecimiento de la productividad) depende de que los motores de éste funcionen cabalmente; siendo que la inversión es señalada por estudios de determinantes del crecimiento como el principal de ellos.



En la reforma se mezclan aciertos como los impuestos saludableS, a la contaminación y a la riqueza, con este desacierto que debe ser corregido incluso al costo de gravar los dividendos; pues si de dinamizar la inversión se trata, el mercado bursátil en Colombia no es una fuente tan importante de recursos para la inversión de la mayoría de las empresas; e inversión en sentido económico, lo que cuenta en términos de crecimiento, es la ampliación de capital fijo no de los portafolios financieros de personas y empresas.



RICARDO CHICA

Investigador Desarrollo Económico