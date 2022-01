Lo que va de Boric a Petro

Conviene ahora insistir en que la izquierda de Boric no es la de Petro, quien es un populista, o sea, hace propuestas simplistas de cuestionable fundamento económico; las de Boric han sido respaldadas por destacados economistas (mientras Petro es criticado frecuentemente por la mayoría de los economistas colombianos).

Tres casos ilustran esta irresponsabilidad: la extinción del sector carboenergético; la nacionalización del ahorro pensional y el salario mínimo SM.



El argumento que sigue se concentra en la exigencia planteada por Petro sobre SM. Aunque tiene razón en que si el salario se rezaga de la productividad la distribución del ingreso en el sector formal evoluciona a favor del capital (en eso no radica su populismo), surgen tres problemas en la forma como presenta su argumento:



1) ¿Es ese el caso en Colombia, un país donde tanto la productividad como la inversión han estado en general estancadas por la mayoría de dos décadas? El problema de la medición de la productividad, aunque aparentemente simple, tiene complicaciones: están las productividades de los dos factores (Q/L: PT, Q/K: PK) y la total (PTF): PT crece con el estancamiento del empleo; para que PT crezca PK debe crecer junto con la intensidad de capital, es decir, que ese crecimiento depende de la inversión, más aun porque PT es pro cíclica (depende de la utilización de la capacidad). PT es la medida más aproximativa siendo que incorpora PK y es necesario descontar ese aporte (lo que hace la PTF); PTF es más baja que PT en una magnitud que es función de la elasticidad producto del capital y la intensidad de capital (Estudio Nacional del Crecimiento de la Productividad. DNP/Colciencias). Si la PTF ha estado estancada por décadas, con observaciones negativas varios años, como en general la inversión, ¿por qué la PT crecería mucho más que la PTF?



2) Tal cambio refleja exclusivamente un mayor grado de explotación ¿o el asunto es más complejo? Los salarios pueden crecer al ritmo de la productividad sin afectar el margen de ganancias y la capacidad de reinversión de las empresas en un modelo simplificado con precios por mark-up. Pero los márgenes netos se ven afectados por costos de capital, intangibles, impuestos y son necesarios para la inversión/innovación.



3) ¿Provee la puja distributiva en el sector formal una visión de la evolución de la pobreza en una economía con un sector informal que duplica en empleo al formal? Esos modelos ricardiano-marxistas clásicos de distribución no incluyen la masa de marginados expulsados a la informalidad y el SM no es buena medida de la consiguiente pobreza.



Son ellos quienes más sufren las presiones inflacionarias causados por alzas en el SM. Lo que menos necesitan los pobres es que el empleo no crezca debido a su nivel y que políticas anti-inflacionarias de BR frenen la expansión postcrisis.



RICARDO CHICA

​Investigador Desarrollo Económico